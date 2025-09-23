Wilson Ruiz, exministro de Justicia, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra quienes resulten responsables de posibles irregularidades en el proceso que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.

La denuncia busca que se adelanten las investigaciones correspondientes para determinar si altos funcionarios de la Fiscalía pudieron incurrir en conductas tipificadas en el Código Penal.

De acuerdo con Ruiz, la acción se fundamenta en hechos revelados por la fiscal delegada Lucy Laborde, quien denunció presiones indebidas, decisiones arbitrarias y maniobras que podrían comprometer la independencia judicial.

“Entre los hechos denunciados, se señala la asignación irregular de una fiscal de apoyo mediante la Resolución No. 33 del 8 de septiembre, sin solicitud previa del despacho titular, así como la convocatoria a reuniones sorpresivas y sin justificación, donde se intentó vincular hechos ajenos al proceso”, se lee en el documento.

Además, el exministro cuestiona la intromisión del presidente Petro a través de redes sociales, donde señaló públicamente a la funcionaria, afectando su imparcialidad y exponiendo la independencia de la investigación.

“La confianza en la administración de justicia no puede verse comprometida por intromisiones indebidas o actuaciones que restan transparencia al trámite. Los colombianos merecen procesos judiciales libres de presiones políticas, donde prime la verdad y la justicia sobre cualquier interés particular”, explicó.