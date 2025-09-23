La emisión, este lunes 22 de septiembre, de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), atendiendo la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación desde el pasado 4 de julio, generó una ola de reacciones políticas en Colombia. El exfuncionario, investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), permanece en Nicaragua bajo asilo político.

Desde la oposición del Gobierno del presidente Gustavo Petro, las opiniones no se hicieron esperar. El exministro del Interior Daniel Palacios hizo un llamado de atención contra el mandatario colombiano, al calificar la circular como una derrota moral y política para el su Gobierno.

El Gobierno de @petrogustavo debería sentirse avergonzado y derrotado con la circular de Interpol contra Carlos Ramón González, prófugo de la justicia en Colombia y, mágicamente, con asilo político en la dictadura de Nicaragua. https://t.co/gKxURGqs6I — Daniel Palacios (@DanielPalam) September 22, 2025

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, se pronunció advirtiendo que la medida carecerá de efectos prácticos. Esto debido a la protección que, según Cabal, recibe el exdirector del Dapre de parte de Gustavo Petro y su homologo nicaragüense Daniel Ortega.

La circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, socio, amigo de Petro y dueño del partido Verde de Claudia López no tendrá efecto ninguno porque Petro lo protege y su camarada Ortega en Nicaragua también.



Estos personajes eran los que hablaban como Olmedo López de… pic.twitter.com/qpM1XXSQMo — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 22, 2025

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, recordó que el hoy prófugo de la justicia fue nombrado directamente por Petro en un cargo de alto nivel dentro de la Casa de Nariño, cuestionando las decisiones transparentes del presidente.

Recuerden que fue Petro quien nombró a Carlos Ramón González director del DAPRE. Cada vez que vean la circular roja, prófugo y buscado en 196 países, recuerden que este es el tipo de delincuentes que el "cambio" premió y llevó al poder. pic.twitter.com/M5eb4OOXK9 — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 23, 2025

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre la capacidad de Colombia para lograr la extradición de Carlos Ramón desde Nicaragua, se abre el debate sobre las alianzas políticas en las que se ha visto envuelta la actual administración presidencial.

Cristian Garavito/Presidencia de la República

