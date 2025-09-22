La Alcaldía de Barranquilla presentó junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los avances del proyecto Intégrate+, iniciativa enfocada en la inclusión de población migrante en situación de vulnerabilidad.

Según el balance del primer semestre de 2025, más de 12 mil personas han sido beneficiadas a través del Centro Intégrate, espacio que brinda acompañamiento integral en materia de empleabilidad, formación y acceso a servicios básicos.

El proyecto también ha impulsado más de 500 emprendimientos, ofreciendo asistencia técnica y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento para promover la sostenibilidad económica de las familias.

En el componente de equidad de género, se han realizado 120 jornadas de sensibilización y se activaron rutas de atención a casos de violencia basada en género, en articulación con autoridades locales y organismos internacionales.

La administración distrital destacó que esta iniciativa se enmarca dentro del programa de biodiverciudad y equidad urbana, con el objetivo de consolidar a Barranquilla como una ciudad más inclusiva, equitativa y productiva.