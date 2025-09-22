Durante la semana del 15 al 19 de septiembre, la Concesión Autopistas del Caribe desplegó acciones de mantenimiento y señalización en diferentes puntos del corredor vial Cartagena – Barranquilla y sus variantes, a fin de preservar las condiciones de la vía.

De esta manera, lo que se busca preservar la seguridad de los usuarios de la vía, tanto conductores como peatones e incluso la comunidad aledaña.

Entre las más recientes labores se destacan: Demarcación horizontal en la Variante Sabanalarga – Palmar de Varela.

Cruces peatonales demarcados en el municipio de Turbaco.

Así mismo la limpieza y pintura de puentes peatonales en Arjona, Cartagena (sector La India) y Santa Catalina.

Parcheo en la doble calzada de Arjona y Sello de fisuras en la Variante Mamonal – Gambote y en el municipio de Clemencia.

“Estas intervenciones hacen parte del compromiso permanente de la concesión con la seguridad vial, el cuidado de la infraestructura y el bienestar de los usuarios que a diario transitan por este importante corredor vial”, expresó el concesionario en comunicado de prensa.