La Policía Nacional, en coordinación con el FBI, capturaron en Bogotá a un presunto integrante de la organización criminal transnacional Tren de Aragua solicitado en extradición por Estados Unidos.

El detenido es alias Tovar, señalado de coordinar la logística de estupefacientes de la organización desde Bogotá, informó este viernes el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

“Recibía órdenes directas de alias Chuky, mano derecha de Giovanni San Vicente, cabecilla de esta estructura en Colombia”, agregó la información.

¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗟 ‘𝗧𝗥𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗔𝗥𝗔𝗚𝗨𝗔’! En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con el @FBI, ubicó a alias ‘Tovar’, integrante de esta organización terrorista… pic.twitter.com/jd6cjnTHEG — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 12, 2025

Alias Tovar tiene una solicitud de extradición de la Corte Distrital Sur de Texas por cargos de tráfico de drogas.

Según la investigación, estas actividades las habría realizado como miembro del Tren de Aragua, grupo que Estados Unidos declaró organización terrorista en enero y que relaciona con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

En lo que va de 2025, la Policía Nacional ha capturado a 49 personas acusadas de formar parte de esta red criminal con vínculos con el narcotráfico.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas sembradas de coca, con un total de 253.000 en 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Esta cifra representa dos tercios de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en todo el mundo.