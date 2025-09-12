Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y Migración Colombia permitió la captura de Óscar Antonio García Lopera, empresario antioqueño vinculado al sector importador, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, en Antioquia, el pasado martes 9 de septiembre.

La detención se produjo tras su llegada desde Ciudad de México, en cumplimiento de una orden judicial vigente por contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El hombre, de 36 años, también figuraba con notificación azul de Interpol, lo que facilitó su localización a nivel internacional.

¿Quién es Óscar García Lopera?

García Lopera es reconocido en Antioquia y Barranquilla por su empresa Importaciones Unifer S.A.S., constituida en 2017 en la capital del Atlántico con un capital inicial de $10 millones, indicó el medio El Tiempo.

Las autoridades indicaron que la compañía, dedicada a importar productos para ferretería y construcción, registró en 2024 compras al exterior por más de USD 5.600 millones, principalmente desde Yiwu y Shenzhen, China, donde mantiene oficinas.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía señalan que García Lopera haría parte de una estructura conocida como “Los Óscares”, dedicada al contrabando a gran escala mediante un conglomerado empresarial interconectado.

En total, al menos 23 firmas han sido identificadas en los expedientes. La hipótesis apunta a un entramado diseñado para camuflar operaciones de blanqueo de capitales y evasión tributaria.

El pasado 8 de agosto, el Juzgado 42 Penal Municipal con funciones de control de garantías ordenó la cancelación de la personería jurídica de varias de estas sociedades y bloqueó el manejo de sus cuentas bancarias. Además, la Fiscalía decretó extinción de dominio sobre bienes relacionados, entre ellos una camioneta Toyota 4Runner a nombre de García Lopera.

Asimismo, en julio de 2024, fueron detenidas siete personas señaladas de pertenecer a la misma red, incluyendo a una mujer localizada en un condominio de Tolú, Sucre.

Las firmas señaladas