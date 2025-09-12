El Senado de la República citó a los ministros de Educación, Daniel Rojas, y de Hacienda, Germán Ávila, a debate de control político para que expliquen la crisis en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), así como la eliminación del subsidio a la tasa de interés.

La proposición fue liderada por la senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador, y fue respaldada por más de 15 firmas de congresistas.

“Citar al Ministro de Educación Nacional, al Viceministro de Educación Superior, al Presidente del Icetex, al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director General de Apoyo Fiscal de este ministerio, con el objetivo de conocer y examinar de manera integral la situación actual del Icetex, particularmente en lo relacionado con: el estado de los créditos educativos, las condiciones de acceso y la carga financiera que enfrentan los beneficiarios”, dijo la congresista.

Asimismo, el Congreso propuso que como invitados al debate, asistan la Asociación Colombiana de Universidades; miembros del Consejo Nacional de Acreditación; el Sistema Universitario Estatal; la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas; la Fundación Empresarios por la Educación; miembros del Consejo Nacional de Educación Superior y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles.

Otros de los puntos que deben aclarar los jefes de las carteras de Educación y Hacienda son los retrasos en los desembolsos de matrículas, tanto en universidades nacionales como en el exterior. Asimismo, la coordinación entre la política de gratuidad, los programas de alivio y salvamento de créditos, y el avance de la denominada “Banca del Saber”.

Las medidas de sostenibilidad financiera de la entidad, el impacto de la mora en la cartera y los subsidios a los créditos, son otros de los temas que serán expuestos en dicho debate ante el Congreso.