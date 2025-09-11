El mismo presidente Gustavo Petro, por medio de una publicación en su cuenta de X, dio a conocer la muerte de dos disidentes de las Farc en medio de un operativo del Ejército en Antioquia. Se trata de parte de los responsables del ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados.

“Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano”, escribió el mandatario en X.

También se difundió que la confrontación armada tuvo lugar en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento, en el departamento de Antioquia. “‘Román’ y ‘Guilermino’ dejan de delinquir y traquetear de manera definitiva. ¿Había otra opción? sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla", agregó.

El Ejército difundió este jueves más detalles de la operación y los perfiles de los hombres de las Disidencias que murieron.

Señaló la institución armada que Iván Darío Pérez, alias ‘Román o Aguilar’, fungía como cabecilla de la estructura GAO-r E 36 del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y Frentes, encontrándose actualmente al mando de una comisión de guerrilleros con influencia criminal en los municipios de Campamento y Yarumal, en Antioquia.

Además, el hombre tenía una trayectoria criminal de 14 años, pues fue exintegrante de las FARC EP, hizo parte del Proceso de Paz en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda La Plancha del municipio de Anorí, abandonando este proceso y reincorporándose a las filas del GAO-r E-36.

“Intentaba ejercer control criminal y territorial en el municipio de Campamento (Antioquia) donde dinamizaba las confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo, generado desplazamientos masivos y confinamientos”, indicó el Ejército.

Este delincuente registraba orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Por su parte, Jorge Iván Salazar Ospina, alias ‘Guillermino’, era reconocido como cabecilla y explosivista de la comisión armada de la Estructura 36 del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y Frentes en los municipios de San Andrés de Cuerquía y Toledo (Antioquia); ingresó al grupo armado desde el año 2018, contando con una trayectoria criminal de 7 años.

Registraba 6 procesos judiciales como indiciado por los delitos de concierto para delinquir por terrorismo (1), fabricación, Tráfico y porte de uso privativo de las FFMM (2) y concierto para delinquir por darse para homicidio (3). Había sido capturado en junio del 2018 en el municipio de Anorí, por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero.

Detalles de la investigación del ataque al helicóptero de la Policía

El Ejército también reveló detalles sobre cómo dio y cómo estableció que estos hombres eran los responsables del ataque al helicóptero en Amalfi, atentado en el cual murieron 13 uniformados de la Policía.

Señaló se hicieron análisis de unas 35 horas de audio de la interceptación de 31 líneas telefónicas, y se pudo establecer la coordinación logística para la materialización de acciones ofensivas y terroristas a cargo de integrantes del GAO-r E-36.

Ejército Parte de lo encontrado en la operación del Ejército.

“Dentro del proceso judicial fueron tomadas 9 entrevistas, 4 reconocimientos en álbum fotográfico, 1 análisis de extracción de información a un equipo celular incautado, 1 solicitud de cotejo morfológico de quienes pudieron haber participado en el atentado en contra de los 13 uniformados de la Policía Nacional”, se lee en un comunicado del Ejército.

También se lee: “Con informaciones de inteligencia se conoció que integrantes del GAOr E-36, habrían recibido capacitación en el manejo de aeronaves no tripuladas. La información judicial obtenida confirma el uso de drones DJI M30T, con capacidad de carga de hasta 16 kg, autonomía de vuelo de 40 minutos y alcance aproximado de 15 km”.

De igual forma, se detalló que en la operación murieron en total cuatro personas, tres hombres y una mujer. En la actividad operacional se logró la incautación de los siguientes elementos:

* 1 pistolas (Five Seven)

* 1 pistola Glock

* 1 granadas de fragmentación

* 13 proveedores para fusil

* 2 artefactos explosivos

* 2 radios de comunicaciones

* 1 caja con pólvora negra

* 5 celulares

* 2 brazaletes y prendas alusivas al GAO-r E-36

* Escritos alusivos a las Guerrilla de las FARC

En una vivienda cercana a la zona donde se produjo el enfrentamiento y que fue allanada, se encontró gran cantidad material explosivo que fue necesario activar de manera controlada por un grupo táctico de la Policía Nacional.