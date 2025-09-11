En la mañana de este jueves 11 de septiembre uniformados del Ejército Nacional fueron víctimas de una fuerte asonada en Ipiales, Nariño en medio de operaciones contra el contrabando.

Leer más: Luis Javier Suárez se graduó de goleador en la selección Colombia: conozca su historia

Videos que circulan en redes sociales, muestran como ciudadanos acorralan a los soldados para someterlos por la fuerza.

Esta situación se presentó en una zona comercial de la ciudad, tras el decomiso de mercancía ilegal en algunos establecimientos.

Ver también: En octubre habilitarían primer puente del intercambiador vial en Alameda

La emergencia fue registrada exactamente en Yaramal, zona rural de Ipiales, a solo 30 minutos del casco urbano y muy cerca de la frontera con Ecuador.

Pudo establecerse que Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.3 Cabal y unidades de la Policía adelantaban un operativo para incautar un cargamento de cigarrillos de contrabando avaluado en más de 1.000 millones de pesos, oculto en varias viviendas de la zona.

Sin embargo, la comunidad impidió la diligencia y llegó hasta el lugar para obstaculizar el procedimiento militar y policial.

Durante las protestas violentas de decenas de personas, un oficial del Ejército resultó herido en la cabeza.

En las imágenes, grabadas con celulares, se observa como los uniformados fueron acorralados rápidamente, y varios hombres y mujeres, algunos con ruanas y tapabocas, los insultaban y amenazaban.

En la asonada utilizaron palos y hasta prendieron fuego con el objetivo de intimidar a las tropas y obligarlas a retirarse de la zona. Finalmente las autoridades no pudieron incautar esta mercancía de contrabando.

Este nuevo ataque contra militares y policías evidencia cómo las redes de contrabando utilizan a la población civil para frenar las acciones de la Fuerza Pública en la frontera sur del país.