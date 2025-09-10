Las autoridades policiales de Bogotá investigan un hecho de violencia que se registró en el centro de la ciudad, en el cual murió un vendedor informal tras ser atacado con un arma cortopunzante por otro.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió en sobre la carrera séptima con calle 12, el pasado 5 de septiembre. La víctima vendía comidas rápidas y fue atacado, al parecer, por vendedores de caña.

La víctima fue identificada como David Rodríguez Vargas, de 23 años, quien tenía un puesto de venta informal. La familia del joven aseguró que hace algunos meses ya había sido agredido por otros vendedores para sacarlo del lugar.

La hermana de David, en declaraciones a Noticias Caracol, contó que “ya tenían problemas hace 2 años, en el 2023. Ellos atacaron a mi hermano mayor en el año 2023, a finales del de noviembre. Le dieron literalmente para matarlo, pero no pudieron”.

“Desgraciadamente este viernes 5 de septiembre se la cobraron con mi hermano menor, que no tenía nada que ver contra ellos. Ahí lo que pasó fue que ese día vieron a mi hermano solo. Es una mentira que mi hermano fue a buscar problema, que fue por una riña. No, eso no pasó. Mi hermano salió ese día a comprar unas cosas que le hacían falta al puesto de él y lo vieron solo en su bicicleta y lo que hicieron fue apuñalarlo por la espalda. Ahí arrancaron a correr y todavía siguen prófugos de la justicia.”, narró la hermana de David.

“Si alguien sabe alguna información de ellos, llamar a la policía, que ellos ya tienen orden de captura, porque no son las primeras personas a que les hacen daño y desgraciadamente ya se llevaron a mi hermano menor. Entonces, lo único que queremos es justicia para él”, agregó.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar en medio de discusiones por el espacio público en Bogotá. Hace algunos días una joven vendedora, identificada como Leidy, fue atacada por dos mujeres en la cara.

La misma vendedora aseguró que ya había recibido amenazas luego de que decidiera dejar de vender su confitería mexicana solo por redes sociales y comenzara a ofrecerla directamente en la calle, sobre la carrera séptima en Bogotá.

Se estima que, sobre la carrera séptima, en el centro de la capital de la República, trabajan unos 600 vendedores ambulantes.