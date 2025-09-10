El Ejército Nacional informó este miércoles que dos militares fueron asesinados al sur de Bolívar, luego de un ataque con drones a sus tropas, el pasado 9 de septiembre.

“En desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados, lanzados desde un sistema UAS (dron) por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN", se lee en el comunicado.

El hecho tuvo lugar en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales. En esta acción terrorista, y pese a los esfuerzos de los enfermeros de combate, fallecieron en el lugar dos soldados profesionales, identificados como Daniel Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de Oporapa y Tello (Huila).

Asimismo, cuatro soldados más resultaron heridos por las esquirlas. La institución rechazó este ataque terrorista que atenta contra la seguridad de los uniformados, así como la tranquilidad y seguridad de la población civil.

“Este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. El Ejército Nacional envía un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestros soldados, quienes serán recordados como hombres comprometidos con la defensa y seguridad de Colombia”, añadió el Ejército.

Pese a este atentado terrorista, las operaciones militares adelantadas por la Décima Novena Brigada en el sur de Bolívar “continúan de manera sostenida, con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades”.