El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este miércoles que tras ocho horas de inspección fue cerrada por 10 días la cocina de Andrés D.C. en Bogotá, por diferentes riesgos para los empleados.

Leer más: Hombre reportado como desaparecido fue hallado sin vida flotando a la altura de Las Flores

Tras la inspección, liderada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, el Ministerio del Trabajo identificó riesgos eléctricos y térmicos en todas las áreas del establecimiento, así como una exposición prolongada a altas temperaturas en la cocina principal.

Ante esto, el jefe de la cartera señaló que las actividades de Andrés Carne de Res en la capital serán suspendidas por el momento, hasta que se realicen las respectivas investigaciones.

Sin embargo, el restaurante se pronunció asegurando que sus puertas estarán abiertas para el público en general, refiriéndose a la sede ubicada en la calle 82, en Bogotá, donde se realizó la visita de vigilancia y control, el pasado 9 de septiembre.

Ver también: Por visita del presidente Petro a Barranquilla, se implementan medidas especiales de movilidad

“Nuestro restaurante no está cerrado. Las puertas de Andrés D.C. siguen abiertas para recibirlos con la misma alegría de siempre, mientras en paralelo avanzamos con los ajustes y recomendaciones del Ministerio”, añadió el establecimiento.

De igual manera, Andrés D.C. señaló que en cumplimiento de la inspección del Ministerio de Trabajo, se implementó una medida preventiva y temporal en una zona específica de la cocina, ubicada en el tercer piso del establecimiento.

X: @MintrabajoCol Andrés D.C. señaló que su establecimiento no estará cerrado, tras inspección del Ministerio de Trabajo que ordenó el cierre temporal de su cocina.

Le sugerimos: ¿Quién es Luis Javier Suárez? El samario que hizo historia anotando un póker con Colombia

“La medida no representa el cierre del restaurante ni afecta el desarrollo de nuestra operación general”, aseguró la administración a través de un comunicado, indicando que se comprometió á cumplir con las respectivas normas sanitarias, y con los ajustes necesarios en materia de seguridad.