El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó en la mañana de este miércoles 3 de septiembre una inspección en las instalaciones de Carabineros de la Policía de Bogotá, ubicadas en la parte alta del Parque Nacional. En ese lugar permanecen recluidos 13 procesados de alto nivel, entre ellos la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, la exgobernadora del Huila Cielo González y la creadora de contenido Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

Le puede interesar: Lo que está en juego es la confianza en que la justicia constitucional nos proteja a todos por igual: Jaime Humberto Tobar

La revisión, que comenzó alrededor de las 7:00 a. m., se llevó a cabo luego de que autoridades judiciales alertaran sobre presuntas comunicaciones no autorizadas desde el centro de detención. Según fuentes consultadas, se identificaron llamadas de celular y el uso de equipos electrónicos que están prohibidos para los internos.

Durante la diligencia fueron incautados varios teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. El Inpec no descarta ordenar traslados de algunos detenidos por el incumplimiento de las normas carcelarias.

Vea aquí: En tiempos de polarización, la Corte Constitucional debe ser un baluarte de equilibrio: Carlos Camargo

Entre los internos de Carabineros se encuentra Sandra Ortiz, procesada por presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). También está recluida Cielo González, exgobernadora del Huila, investigada por hechos relacionados con el mismo escándalo.

Otra de las figuras conocidas que también se encuentra desde hace poco en dicho centro carcelario es Epa Colombia, quien enfrenta procesos judiciales por delitos relacionados con vandalismo y enriquecimiento ilícito.

Lea también: Presento mi aspiración sin alianzas con el partido de gobierno: Patricia Balanta

En medio de este escenario, se conoció que el abogado penalista Oswaldo Medina renunció en las últimas horas a la defensa de Sandra Ortiz. Aunque, cabe resaltar, personas cercanas a la exconsejera aclararon que esta decisión no guarda relación con los hallazgos del Inpec en Carabineros.

El Inpec informó que en las próximas horas dará a conocer un balance oficial sobre la inspección en el centro de detención. Las autoridades también definirán si se aplicarán medidas disciplinarias adicionales a los internos implicados en el uso indebido de equipos electrónicos.