Durante la elección este miércoles del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la jurista María Patricia Balanta, una de las más opcionadas a la toga del alto tribunal y quien contaría con los votos del oficialismo, dijo que no tiene alianzas con el Gobierno.

“Presento mi aspiración ante ustedes sin sesgos ni compromisos políticos, sin alianzas con el partido de gobierno como se insinúa, sin ideologías, más bien inspirada en toda una vida que se inició en la extrema pobreza pero sin carencias morales ni educativas”, manifestó.

Así mismo, agregó, “me declaro ante ustedes defensora del orden justo, comprometida con los principios constitucionales y las libertades democráticas”.

Y concluyó ante la plenaria del Senado que “tras la magistratura de la Corte Constitucional recorreremos con solvencia ética los recodos donde anidan las inequidades sociales y las fragilidades de la supervivencia de la vida en el planeta”.

“A las regiones más agobiadas les urge la conectividad, la educación para el desarrollo, el empleo digno, la vivienda, el agua potable y la energía”, puntualizó.