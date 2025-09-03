El presidente del Congreso, el senador Lidio García Turbay, del Partido Liberal, advirtió que la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, prevista para esta tarde en la plenaria de la corporación, será definitiva para el país.

Señaló el jefe del Legislativo que el alto tribunal cumple un papel central en la defensa de la Carta Política de 1991 y en la protección de los derechos fundamentales de los colombianos.

Los aspirantes a ocupar una silla es el alto tribunal son los abogados María Patricia Balanta Medina, Carlos Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, quien cumple sus ocho años de magistratura este mes de septiembre.

Por ello, agregó, primero se escuchará “el informe de la Comisión de Acreditación que estudia las hojas de vida y resuelve cualquier tipo de requerimiento que hayan presentado al Congreso”.

“Aquí lo debatiremos. Y, seguidamente, se escucharán a los candidatos de la terna, su postura, qué proponen, cuál es el perfil de ellos si llegan a asumir el cargo que está en juego”, explicó.

Después de la intervención de los aspirantes, precisó García, cada uno de los sectores políticos presentes en el Congreso tendrá la oportunidad de intervenir y hacer preguntas. Acto seguido, se procederá a la votación con la entrega de tarjetones.

“Vendrán también, como tradicionalmente se hace, las preguntas e intervenciones de cada uno de los senadores de todos los sectores y de las bancadas políticas que integran el Senado de la República. Seguidamente a eso se hará la votación. Yo tengo determinado crear una Comisión Escrutadora muy equilibrada, también conformada por todas las fuerzas políticas”, afirmó.

Y concluyó: “Pensar en el país, actuar con la mayor transparencia y ajustado a lo que indica la Carta Magna, eso yo creo que es lo más importante, y si fueron escogidos por la Corte Suprema, tengo claro que cualquiera de los tres candidatos representaría bien a la Corte Constitucional”.