Durante la elección en la plenaria del Senado del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el jurista Jaime Humberto Tobar advirtió que lo que está en juego en esta decisión es la confianza en la justicia constitucional proteja a todos los colombianos.

“Lo que está en juego en la elección del día de hoy, no es un nombre, ni una corriente, ni un sector, si no la confianza de los colombianos en que la justicia constitucional nos proteja a todos por igual”, manifestó.

Así mismo, se comprometió a ser un juez constitucional regidos por los principios básicos de la justicia.

“Me comprometo a cumplir con las delicadas funciones como guardián de la Constitución y, por ende, a ser un juez constitucional, que en sus discusiones, ponencias y decisiones, se oriente por los principios básicos de la justicia”, concluyó.