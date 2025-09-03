El ex defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expuso este miércoles ante la plenaria del Senado, que escoge el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que la Constitución colombiana es un pacto vivo.

Su candidatura, dijo, “es la asunción de un deber ético y jurídico del fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho”.

“La Constitución es un pacto vivo que guía nuestra convivencia democrática”, agregó, señalando que “el derecho es ante todo una herramienta de transformación social”.

Indicó el también ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, que “la Corte Constitucional ocupa un lugar excepcional y armoniza con criterio justo las tensiones de la legitimidad institucional”.

Y concluyó que “en tiempos de polarización la Corte Constitucional debe ser un baluarte de equilibrio, sensatez y de garantía de la Constitución”.