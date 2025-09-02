, , , , , — Un grave accidente de tránsito en carreteras del Huila dejó como saldo cinco personas fallecidas y 8 personas heridas, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este 2 de septiembre.

El siniestro vial se presentó en la vía que conecta el municipio de Pitalito con Garzón cuando un motociclista se habría caído en esa carretera, según información preliminar de las autoridades.

Ante el choque varias personas descendieron de sus vehículos para brindar ayuda al involucrado en el accidente y para llamar a los organismos de socorro, sin embargo, otro vehículo se quedó sin frenos y arrolló a quienes auxiliaban al motociclista herido.

Cortesía

“En este siniestro vial se reportan cinco personas fallecidas y ocho lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales de municipios cercanos. En el lugar se adelantan las diligencias de criminalística para el levantamiento de los cuerpos y la investigación correspondiente sobre las causas de la accidentalidad”, reportó el jefe seccional de Tránsito y Transporte de Huila, capitán José Enrique Botello.

El accidente comprometió a por lo menos seis vehículos, un microbús, tres motocicletas, un camión y un tractocamión que fue el que embistió al resto de personas.

Entre los muertos están el exalcalde del municipio de Guadalupe, Héctor Alfonso Vargas Huertas; un reconocido líder del Huila y el ayudante del microbús, Alexander Álvarez Tapias, de 53 años y originario de Neiva.

Otra de las víctimas fatales es Angélica María Witz Ome, oriunda de Tarqui, en el Huila, y quien se desplazaba en una moto marca Honda, según recoge el medio local Diario del Huila.

Alexander Álvarez, Héctor Alfonso Vargas Huertas y Angélica María Witz, algunas de las víctimas del siniestro.

Por su parte, los conductores del tractocamión y del camión resultaron ilesos.

Tras el trágico suceso las autoridades que atendieron la emergencia cerraron la vía mientras avanzaban las labores de inspección y traslado de cuerpos y heridos a diferentes centros hospitalarios.