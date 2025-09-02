Durante la imputación de Harold Barragán, el séptimo capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación reveló que que el crimen fue planeado y ejecutado por la organización criminal Plata o plomo.

De acuerdo con el ente acusador, la organización criminal mencionada “está compuesta por varios actores y su líder máximo es conocido como alias Mosco”.

“Por debajo de él (“Mosco”) se encuentran varias personas como alias el Viejo, Elder Arteaga (alias el Costeño), Harold Ovalle, William Fernando González, “el Caleño”, Katherine Martínez (alias Gabriela) y otras personas aún pendientes por identificar", explicó la jueza.

Renglón seguido, la togada reveló que el “centro de operaciones la ciudad de Bogotá y con injerencia en varias ciudades del territorio colombiano”.

Además, aseguró que a través de un grupo de WhatsApp, que llevaba el mismo nombre, se coordinó el atentado contra el senador.

“La organización tiene como finalidad la consumación de delitos como el concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, el uso de menores para la comisión de delitos y el homicidio selectivo, este último en la modalidad de sicariato”, explicó.

Posteriormente, agregó que: “Cada uno de los integrantes de esta estructura cumple un rol determinado dentro de ella, respondiendo igualmente a otros integrantes conocidos como ‘firmas’, que tiene un nivel superior y a quien deben rendir cuentas de sus actividades delictivas y rentas ilícitas”.