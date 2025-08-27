La Policía Metropolitana de Bogotá reportó en la mañana de este miércoles la captura de dos hombres señalados como responsables del intento de secuestro de un empresario en el norte de la capital del país hace más de un año.

El hecho ocurrió el 8 de junio de 2024, cuando el empresario bajó de un vehículo particular en inmediaciones del Parque de la 93 y fue interceptado por dos sujetos armados que lo venían siguiendo en una ambulancia.

Una cámara de seguridad del sector captó el momento en que los dos delincuentes se bajaron rápidamente de la ambulancia, apuntaron con armas de fuego al empresario y lo empujaron hasta el interior del vehículo destinado al transporte de personas enfermas o heridas.

Detrás de la ambulancia venía un vehículo particular de color rojo que según las autoridades era conducido por otro hombre implicado en el intento de secuestro. Al parecer, este carro también iba a ser utilizado para transportar a la víctima.

Gracias a la investigación de nuestro @GaulaPolicia pagarán una condena de más de 16 años.

Sin embargo, el secuestro fue frustrado por el propio empresario, quien se lanzó al pavimento desde la ambulancia pocos metros adelante del lugar donde fue abordado por los delincuentes.

Tras más de un año de investigaciones, la Policía dio con la identidad y ubicación de dos de los presuntos responsables, capturados en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.

Mientras que el sujeto que conducía el vehículo rojo habría huido a España, por lo que la Policía Nacional solicitó la circular azul de Interpol.

Sobre los detenidos, la Policía detalló que “cuentan con antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público”.

Fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de secuestro agravado en concurso heterogéneo con intimidación o amenaza con arma de fuego, “lo que les representa una condena de más de 16 años en centro carcelario y penitenciario”, indicó la Policía.

Un juez los envió a la cárcel de manera preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.