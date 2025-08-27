La familia de una joven de 22 años denuncia que una mujer intentó extraerle la bebé de siete meses de gestación que lleva en su vientre, el pasado sábado 23 de agosto en una de las habitaciones de un hotel ubicado en el norte de Neiva.

Lea: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, decidió pasar su duelo fuera de Colombia

La víctima fue identificada como Yesica Cruz Capera, quien resultó con una herida de arma blanca en el cuello y en sus manos.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA/Josefina Villarreal Imagen de referencia de una mujer embarazada.

De acuerdo con la versión entregada por una cuñada de Yesica Cruz al medio local ‘Diario del Huila’, la joven fue contactada semanas antes de la agresión a través de redes sociales por una mujer llamada Sara Lucia Vásquez Ortega, quien aseguró trabajar en una fundación con sede en Cali.

Vásquez Ortega le habría asegurado a Cruz Capera que su objetivo al contactarla era brindarle ayuda económica, además de elementos para la bebé que estaba gestando, como pañales y ropa, entre otros.

Lea: Joven de 22 años murió durante una tomografía: ¿qué ocurrió durante el procedimiento

La joven embarazada se mostró interesada en la ayuda y aceptó una cita con la mujer de la supuesta fundación en Neiva, el viernes 22 de agosto. Esa noche, en la casa de Yesica, Sara Lucía le entregó una invitación para un supuesto evento que se iba a realizar el día siguiente en un centro comercial, según el relato de la cuñada de la víctima al citado medio.

El sábado Yesica se encontró con Sara en el lugar del evento, pero esta última le pidió que la acompañara al hotel donde se estaba hospedando porque debía alistarse para su presentación.

Una vez en la habitación del hotel, Sara le habría ofrecido un café a Yesica y dicho que se acomodara tranquila, que incluso podía cerrar los ojos para que la maquillaran, pues ella iba a ser modelo de una de las actividades del evento de la fundación. La cuñada de Cruz dice que pudieron haberle dado alguna sustancia en la bebida para mantenerla en estado de indefensión al momento de la agresión.

Lea: Comerciante de aguacates abría su negocio cuando pistoleros llegaron y le dispararon

“Ella cerró los ojos y la señora le metió una puñalada en su cuello que le afectó la tráquea, entonces mi cuñada abrió los ojos y ella le cogió el cuchillo con la mano y empezaron a forcejear y en ese forcejeo la señora se cayó y mi cuñada también por ahí la hirió”, dijo la allegada de la joven embarazada a ‘Diario del Huila’.

Agregó que Yesica salió corriendo de la habitación y desde afuera mantuvo la puerta cerrada mientras pedía auxilio a gritos. Hasta el lugar llegaron las autoridades y atendieron el caso.

Cruz Capera fue llevada a un centro médico cercano, donde tuvieron que intervenirla quirúrgicamente por la herida en la tráquea. Ahora su salud y la de la bebé que lleva en su vientre se encuentran estables.

Lea: El ‘asesino de la soga’ contó cómo fueron sus crímenes: mató a más 30 mototaxistas en la costa atlántica y otras regiones

Sobre los motivos del ataque con arma blanca, la cuñada de Yesica asegura que fue con el objetivo de extraerle la bebé. “Hay cosas que le encontraron que muestran su propósito, y es material quirúrgico, le encontraron pañales prematuros y unas cosas más”, dijo al citado medio.

Sin embargo, el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, indicó que el caso fue reportado como una riña entre mujeres, por lo que la hipótesis de la familia de la joven no ha sido contemplada.

El esposo de Yesica pide a las autoridades investigar este hecho a fondo para establecer las verdaderas intenciones de Sara Lucía Vásquez y llevar el caso hasta las instancias judiciales correspondientes.