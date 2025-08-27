En la tarde de este miércoles 27 de agosto fue condenado a siete años el menor de edad señalado de disparar contra el senador Miguel Uribe Turbay, en el barrio Modelia de Bogotá, mientras se encontraba en un mitin político, el pasado 7 de junio.

Leer más: Tragedia en Olaya: “Obreros se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos”

Un juez especializado en menores de edad lo sancionó a siete años por el magnicidio cometido. La sanción se traduce en planes específicos, orientados a su resocialización, debido a que tiene 15 años de edad y no puede ser condenado como un adulto.

El joven será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y actualmente se encuentra bajo cuidados especiales en el búnker de la Fiscalía.

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá”, se lee en el comunicado.

Ver también: Capturan en Soledad nuevamente ‘el abusador de la moto negra’ y juez lo envía a la cárcel

De igual manera, la Fiscalía indicó que “la decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.

El ente acusador enfatizó que según la investigación, el menor fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, “fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”, precisa el documento.

Le sugerimos: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, decidió pasar su duelo fuera de Colombia

El adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato cuando huía por las calles del sector, y fue puesto a disposición de las autoridades para su respectiva judicialización.

Cabe recordar que durante la audiencia de acusación, realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Siete días después el senador Uribe Turbay falleció.

Le recomendamos: Jonathan Salinas será el gerente del aeropuerto Ernesto Cortissoz

“La sanción conocida es primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Este proceso se siguió de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, añade la Fiscalía este miércoles.