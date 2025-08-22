A siete ascendió el número de víctimas por el atentado terrorista ocurrido a las afueras de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali, la tarde del pasado jueves, según confirmó el alcalde Alejandro Eder.

De acuerdo a lo compartido, por el alcalde la capital del Valle del Cauca, la fallecida es una docente que había resultado herida por la explosión y que sería una de las cuatro personas que estaban en estado crítico, de acuerdo al balance de la Secretaría de Salud de Cali.

Por su parte, el número de heridos asciende a 78, entre los cuales hay ocho menores de edad y tres adultos mayores de 60 años.

Entre los fallecidos se confirmó que está una mujer en estado de embarazo, un menor de 17 años, un joven y un conductor de taxi.

“Él tenía 17 años. Iba para el centro para comprar unos implementos de peluquería y venía con la mamá. Entonces ahí los cogió el impacto. La mamá resultó muy malherida ya la trasladaron. No sé para qué clínica para que lo trasladaron y él falleció. Recibió todo el impacto en el pecho”, señaló Víctor muñoz, familiar de la víctima.

Por otro lado, Cristian Leandro Riascos fue otra de las personas que lamentablemente fallecieron en este acto criminal.

“A las familias víctimas, estamos con ustedes, acompañándolos en el dolor. Cali no está sola y no la vamos a dejar sola”, aseguró Alejandro Eder al término del consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo el jueves y que terminó sobre la madrugada de este viernes.

Disidencia de ‘Iván Mordisco’, la determinadora

Por lo menos tres cabecillas de las disidencias de las Farc son señalados de ser los determinadores del ataque con vehículos cargados de explosivos justo en frente de la Escuela de Aviación Militar (Emavi), según señala el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Para Sánchez estos actos terroristas se deben como retaliación a la ofensiva militar en la recuperación del cañón del Micay, que por años ha sido el fortín de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70 %. A los criminales no les queda otra opción, sino mostrar su desespero atacando a la población civil”, aseveró.

Sánchez Suárez explicó que el cabecilla de dicha estructura es alias Marlon, señalado como determinador intelectual del atentado. También se relaciona a alias Kevin, reclutador de menores y cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’.

Por su captura, recordó el Ministro, se han fijado recompensas de hasta $3.284 millones por ‘Marlon’, $1.641 millones por ‘Kevin’ y $4.450 millones por ‘Iván Mordisco’.