Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Luego del atentado terrorista que se perpetró este jueves en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, y que dejó al menos seis personas muertas y 42 más heridas, el presidente Gustavo Petro arribó a la ciudad para encabezar un consejo de seguridad junto a su cúpula militar.

Además, el jefe de Estado hizo pública la fotografía de uno de los presuntos responsables de este hecho violento que hoy enluta a la capital vallecaucana, enfatizando que ya fue capturado y se trata de alias Sebastián, miembro del Estado Mayor Central.

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, añadió Petro a través de su cuenta de X.

Alias Chejo, presunto responsable de ataque contra helicóptero de la Policía que deja 12 muertos

El consejo de seguridad se realiza en compañía de las autoridades departamentales y locales, con el objetivo de evaluar la situación y definir medidas urgentes frente a la escalada de violencia en el Valle del Cauca y en Antioquia.

Junto al mandatario, también arribó a la capital del Valle el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que antes de su viaje a Cali, el presidente Petro ya se había pronunciado por este ataque terrorista, responsabilizando a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y haciendo alusión a la derrota de estos grupos en el Cañón del Micay.

“Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con civiles muertos”, dijo el jefe de Estado en X.