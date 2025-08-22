Luego del atentado terrorista que se perpetró este jueves en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, y que dejó al menos seis personas muertas y 42 más heridas, el presidente Gustavo Petro arribó a la ciudad para encabezar un consejo de seguridad junto a su cúpula militar.

Además, el jefe de Estado hizo pública la fotografía de uno de los presuntos responsables de este hecho violento que hoy enluta a la capital vallecaucana, enfatizando que ya fue capturado y se trata de alias Sebastián, miembro del Estado Mayor Central.

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, añadió Petro a través de su cuenta de X.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

El consejo de seguridad se realiza en compañía de las autoridades departamentales y locales, con el objetivo de evaluar la situación y definir medidas urgentes frente a la escalada de violencia en el Valle del Cauca y en Antioquia.

Junto al mandatario, también arribó a la capital del Valle el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que antes de su viaje a Cali, el presidente Petro ya se había pronunciado por este ataque terrorista, responsabilizando a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y haciendo alusión a la derrota de estos grupos en el Cañón del Micay.

“Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con civiles muertos”, dijo el jefe de Estado en X.