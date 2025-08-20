La historia de amor de Leidy Paola León Rangel y Fabio Alexander Rangel Pinto tiene conmocionado a todo el país. La pareja cucuteña demostró que para el amor no hay límites y que se lleva incluso hasta la tumba.

Ambos se casaron recientemente en la sala de un hospital en Cúcuta, Norte de Santander, debido a que Fabio Alexander presentaba un cuadro de salud bastante delicado. La boda fue aplaudida por el personal médico, quienes apoyaron en todo momento para que el paciente pudiera cumplir su sueño de casarse con el amor de su vida.

Redes sociales Cinco días después de la boda de Leidy Paola León Rangel y Fabio Alexander Rangel Pinto, en Cúcuta, el paciente finalmente falleció a causa de un cáncer agresivo.

La pareja llevaba más de 12 años de relación y tenía dos hijos, sin embargo, solo hasta el pasado miércoles 13 de agosto dieron el ‘sí’ ante Dios en un acto religioso, rodeados de familiares, amigos cercanos y parte del personal del Hospital Universitario Erasmo Meoz, en el piso 11 de esta clínica.

No obstante, la felicidad no fue completa, ya que cinco días después de la boda Fabio Rangel, quien padecía un agresivo cáncer que lo había llevado a permanecer internado por varios meses, finalmente falleció.

Las imágenes de aquella celebración, rodeada de amor y fe, se hicieron virales en las redes sociales y tomaron relevancia nacional, ya que pese al frágil estado de salud del paciente, este logró cumplir su anhelo y casarse con la madre de sus hijos. Sacó las fuerzas para mantenerse en pie y culminar la ceremonia oficiada por el padre Elkin Ardila, sacerdote del hospital.

Cabe destacar que esta historia de amor fue tan admirable, que incluso la organización y logística del evento contó con el apoyo del área de psicología, enfermería y trabajo social del hospital, quienes se encargaron desde la decoración hasta la torta y el maquillaje de la novia.

El Hospital Universitario Erasmo Meoz publicó en sus redes sociales la emotiva ceremonia. Además, en su perfil institucional el hospital mencionó: “Incluso en medio de las circunstancias más difíciles, el amor y la familia siempre encuentran la manera de florecer“.

En el undécimo piso de la ESE HUEM, el amor tuvo su propio espacio y tiempo. Hoy, Leidy Paola León Rangel y Fabio Alexander Rangel Pinto se dieron el “sí” ante Dios, cumpliendo un sueño que habían compartido durante once años y junto a sus dos hijos.https://t.co/j73XMnDzlJ pic.twitter.com/LeOB342PMQ — Hospital Universitario Erasmo Meoz (@ese_huem) August 12, 2025

Luego de la triste partida de Rangel Pinto, miles de internautas expresaron sus condolencias y dejaron emotivos mensajes destacando la fortaleza de ambos para afrontar la difícil situación, cataloga para muchos como un ejemplo de resistencia frente a la adversidad.