Un preocupante balance de seguridad dio la Policía Metropolitana del partido Junior vs. Atlético Bucaramanga el pasado lunes 18 de agosto en el estadio Metropolitano.

Hechos de violencia dentro y fuera del ‘Metro’ empañaron triunfo de Junior sobre Bucaramanga

El encuentro deportivo se vio empañado por la violencia tanto en las tribunas como afuera del estadio.

Como resultado de estas riñas de grupos de hinchas, tres seguidores del equipo Atlético Bucaramanga resultaron lesionados con arma blanca. Mientras que tres uniformados de la Policía Nacional sufrieron lesiones ocasionadas con elementos contundentes en medio de las acciones de control.

Uno de los lesionados es Jonathan Daniel Castellanos Rojas, quien se encuentra en estado crítico tras recibir 10 puñaladas, según relató su madre Linda Marisol Rojas.

En una denuncia pública, compartida en redes sociales, la mujer señaló que su hijo de 30 años de edad se encontraba en Barranquilla por negocios, pero aprovechó para ir al partido con un amigo y su esposa.

“Quiero denunciar públicamente un acto de violencia brutal, ocurrido el 18 de agosto de 2025, mi hijo mayor se encontraba en la ciudad por motivos de negocios y, aprovechando su estadía, quiso asistir al partido entre Junior y Bucaramanga en compañía de un amigo y su esposa”, dijo la mujer.

No obstante, el seguidor del Atlético Bucaramanga fue atacado sin ninguna razón, según la denuncia de Linda Marisol Rojas.

“Sin embargo, al llegar a la entrada del estadio, fue atacado sin razón alguna por integrantes de las llamadas barras bravas del Junior, lo golpearon salvajemente y le propinaron 10 puñaladas, dejándolo en estado crítico”, añadió.

“Exijo que las autoridades identifiquen, capturen y castiguen a los responsables, y que se tomen medidas urgentes. Mi familia y yo pedimos justicia, no más violencia en el fútbol. Solicito que la Policía Nacional y los entes competentes se hagan presentes y nos acompañen, garantizando la seguridad de mi hijo y de mi familia”, concluyó la mujer.

Cortesía

Lo que se sabe Jonathan Daniel Castellanos Rojas

Castellanos Rojas no tiene ningún vínculo con barras bravas, según sus familiares. El joven está al frente de algunos negocios con su padre.

De acuerdo con Vanguardia, Jonathan es director de una empresa de autopartes en Bucaramanga. “Trabaja en una empresa familiar con el papá, en negocios internacionales. Estaba mostrando en unas exposiciones los elementos que venden a otros países. Es educado, no es un muchacho de peleas ni de tomar. Él trabaja, es juicioso”, dijo la mujer en declaraciones recogidas por El Tiempo.