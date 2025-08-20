Un hecho poco común alteró la rutina de los habitantes de El Pozón, en Cartagena. Una serpiente de más de un metro de largo fue hallada oculta en el motor de una camioneta, lo que desató la sorpresa de la comunidad y la rápida circulación de videos en redes sociales.

El dueño del vehículo descubrió al animal cuando revisaba el capó y se percató de su presencia. Vecinos del sector lo ayudaron a controlar la situación y finalmente lograron introducir a la serpiente en un saco para evitar riesgos. “Ese animal tenía rato de estar metido allí”, relató uno de los residentes en la grabación que circula en plataformas digitales.

El Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena explicó que, en casos como este, el equipo del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) se encarga de inspeccionar el lugar, rescatar al ejemplar y trasladarlo a sus instalaciones para su recuperación y posterior liberación en un entorno natural adecuado.

La entidad ha advertido que la presencia de especies silvestres en zonas urbanas es frecuente, especialmente en áreas cercanas a canales y manglares. “Si bien ese es un ecosistema apto para estas especies, su presencia puede generar alertas en la comunidad y poner en riesgo al animal, por lo que es mejor su rescate y liberarlo en un punto más aislado”, puntualizó la autoridad ambiental.

De igual forma, el EPA recordó a los ciudadanos que “los animales silvestres no son mascotas” e instó a reportar cualquier hallazgo a la línea de atención 3006806370 o al correo cav@epacartagena.gov.co. Durante 2024, el organismo atendió a más de 2.000 ejemplares, entre aves como canarios y gavilanes; reptiles como iguanas y boas; y mamíferos como monos, mapaches, perezosos y zarigüeyas.