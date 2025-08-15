El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, nuevamente protagonizó un hecho polémico por el que fue abucheado, tras interrumpir el debate de los candidatos presidenciales que se desarrollaba en el congreso de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en Cartagena, el pasado jueves 14 de agosto.

El precandidato, pese a no ser invitado, llegó al Centro de Convenciones y se subió al escenario con una bandera de Palestina, la cual extendió en dirección al público, como símbolo de apoyo a ese país, que actualmente está siendo víctima de genocidio por parte de Israel.

Cabe recordar que de acuerdo al gobierno del presidente Petro, el exportar carbón a Israel representaría un apoyo a dicho genocidio contra el pueblo palestino, por lo que firmó un decreto que frenara la comercialización de este mineral al país asiático.

Sin embargo, esta prohibición puede generar pérdidas económicas para los sectores carboneros y empresariales de Colombia, por lo que la actitud de Quintero, en apoyo a dicha política, generó que fuera abucheado por los asistentes al evento, quienes gritaban: “fuera, fuera”.

Ante esto, el exalcalde de Medellín aseguró que no fue invitado al Congreso porque a los empresarios no les gustó que él apoyara la prohibición para exportar carbón a Israel, y manifestó que la Andi cometió una censura contra él y contra el presidente Petro.

“Nos censuraron al presidente Gustavo Petro y a mí, pero aquí estoy. La plata no puede estar encima de la vida. La Andi no puede estar por encima de la vida”, enfatizó Quintero a través de su cuenta de X.

Nos censuraron a @petrogustavo y a mí, pero aquí estoy. La plata no puede estar encima de la vida. La ANDI no puede estar por encima de la vida. pic.twitter.com/XRKKdZXq6m — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 14, 2025

Asimismo, indicó: “Querían censurarnos pero le dieron amplitud a nuestra voz. No podrán callar nuestra voz. No a la venta de carbón colombiano para quemar niños en Gaza”.

Manifestó finalmente que “sí saben como soy, para que no me invitan”, reposteando el listado de candidatos invitados al Congreso por el dirigente gremial Bruce Mac Master.