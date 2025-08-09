El caso de Antonella, la niña de 3 años que fue asesinada por su madre Silvana Torres, una joven de 20 años, en Manizales, tiene conmocionado al país. Cada vez se conocen más detalles del trágico suceso.

Recientemente, la señora Magola Valencia, vecina y mejor amiga de la mamá de Silvana, contó cómo fueron los últimos momentos de la menor en aquella mañana trágica.

La adulta mayor aseguró, en el podcast ‘Más allá del silencio’, que ese día, el pasado sábado 26 de julio, “Silvana se levantó, bañó a la niña, le dio tetero, la organizó hermosa. La niña estaba, mejor dicho, impecable”, recordó la mujer.

Magola señaló que no entiende por qué la joven hizo lo que hizo, pues manifestó que ella “amaba a su hija”, y que no cree que haya sido por venganza contra el padre de la menor, sino que opta por creer que Silvana estaba ‘fuera de sí’.

Facebook de Silvana Torres/Redes sociales Silvana Torres, la mujer que asesinó a su hija de tres años en Manizales.

Contó que conoce a Silvana desde que tenía 12 0 13 años, desde que llegaron, junto a su madre, a vivir al piso de abajo de su apartamento. Añadió que “era una niña estudiosa, una niña ejemplar, era una niña echada para adelante”, por lo que el caso la ha impresionado.

La mujer narró que Doris, la mamá de Silvana, salió esa mañana del apartamento para donde su otra hija, María Eugenia, quien vive muy cerca del lugar, dejando la puerta abierta.

En ese momento, Silvana, según dijo Magola, cerró la puerta del apartamento y se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo, fue a la habitación donde estaba Antonella y la apuñaló, por razones que no se explica. Después, Silvana se autolesionó también en el cuello.

Capturas de video Conjunto residencial San Sebastián, donde Silvana Torres asesinó a su hija de 3 años, en Manizales.

Magola Valencia narró también que los gritos de la pequeña alertaron a su abuela y a los vecinos cercanos, quienes acudieron de inmediato al apartamento de Silvana, pero la señora Doris no tenía las llaves de la vivienda, por lo que un vecino buscó la manera de ingresar y abrió por dentro.

Al entrar al cuarto de la niña, Antonella estaba agonizando sobre la cama con una herida de arma blanca en su cuello, y a su lado estaba su madre, la joven de 20 años, también con una herida.

Aunque la Policía y brigadistas de Defensa Civil llegaron al sitio para auxiliar a la pequeña de 3 años, esta falleció debido a la herida contundente que recibió en su cuello.

Capturas de video Momento en el que ocurrieron los trágicos hechos, en los que Silvana Torres apuñaló a su pequeña hija y luego intentó quitarse la vida.

Captura de video Momento en el que vecinos de Silvana Torres intentaron lincharla por asesinar a su hija Antonella.

Cabe recordar que tras varias semanas de angustia y zozobra por el caso de Silvana Torres y su estado de salud mental, finalmente un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la joven.

Aunque el Inpec no ha revelado por seguridad cuál fue la cárcel a donde enviaron a Silvana Torres, sí señaló que no fue en un centro penitenciario en Manizales, sino fuera del departamento de Caldas.