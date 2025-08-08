El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta vinculación en el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.

El alto funcionario habría influido para asignar a dedo la construcción del nuevo Hospital de Usme, a cambio de una supuesta coima del 10%.

Durante el primer trimestre de 2008 hasta noviembre de 2009, durante la alcaldía de Samuel Moreno, Sanguino, en ese entonces concejal, al parecer utilizó sus influencias de servidor público para obrar erróneamente.

Aunque los hechos habrían ocurrido entre 2008 y 2009, actualmente la Sala de Primera Instancia negó la prescripción de los mismos y decidió continuar con el caso y llevar a juicio al ministro de Trabajo.

Cabe recordar que para ese entonces, el Distrito estaba realizando el proceso de selección y nombramiento de gerentes de hospitales públicos, entre ellos el de Usme.

La persona nombrada para este último fue la que Sanguino habría propuesto. En ese sentido, el hoy ministro le solicitó supuestamente al secretario de Salud, Héctor Zambrano, y al alcalde Moreno, elegir a Liliana Patricia Paternina Macea.

De acuerdo al alto tribunal, se resolvió como primer punto “declarar la nulidad parcial de la audiencia de formulación de imputación efectuada en contra de Antonio Eresmid Sanguino Páez y, y por lo tanto, decretar la extinción de la acción penal por el acaecimiento del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal respecto del delito de tráfico de influencias de servidor público según los hechos del año 2008″.

Asimismo, la Corte señaló que Sanguino actuó “por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió y garantizando la prevalencia del interés general, en contravía de los mandatos legales y constitucionales que rigen la función pública”.

