El reloj del Carnaval ya empezó a correr, y la emoción se siente en cada rincón de Barranquilla. A partir de este viernes 8 de agosto, los carnavaleros podrán asegurar su cupo para vivir la edición 2026 de la fiesta más grande del país. La boletería oficial para los eventos estrella como Baila la Calle, la Guacherna y los Palcos del Cumbiódromo de la Vía 40 ya estarán disponibles en la página oficial de Tu Boleta.

Baila la Calle, esa verbena donde la ciudad se convierte en pista de baile, se celebrará del jueves 12 al domingo 15 de febrero en el tradicional Par Vial de la 50. Cuatro noches para bailar con orquestas, DJs y comparsas populares en un ambiente de pura gozadera y folclor urbano.

Pero no hay Carnaval sin Guacherna, y este año vuelve a sus raíces. Aunque inicialmente se había anunciado para el sábado, el desfile regresa oficialmente a su fecha tradicional: el viernes 6 de febrero. Una decisión que honra el legado de Esthercita Forero, madre de esta noche mágica, y que fue celebrada por los hacedores y operadores.

Y, por supuesto, los palcos y minipalcos del Cumbiódromo en la Vía 40, donde desfilan:

• La Batalla de Flores (sábado 14),

• La Gran Parada de Tradición (domingo 15),

• La Gran Parada de Comparsas (lunes 16).

Con esta apertura de boletería, Carnaval S.A.S. enciende los motores de una edición que espera ser nuevamente inolvidable. Tras el éxito del Carnaval 2025, que incluyó la visita de Shakira y un gran flujo de visitantes nacionales e internacionales, la edición 2026 quiere retomar la esencia y devolver a la ciudad esas fechas clave que la hacen única.