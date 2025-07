A poco más de un mes del atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, su familia se aferra a la esperanza. A través de sus redes sociales, María Claudia Tarazona, su esposa, publicó este miércoles un mensaje acompañado de un video en el que se ve a Uribe pronunciando un discurso con una frase que hoy cobra un sentido más profundo.

(Le puede interesar: La OCHA expresa preocupación por graves restricciones al acceso humanitario en Colombia)

“Les quiero insistir en que hay que ser resilientes y perseverantes. Muchas personas renuncian a sus sueños cuando tienen un fracaso o una pérdida y es ahí donde se demuestra el talante (...). No se rindan, no se rindan”, se le escucha decir al senador en el fragmento publicado por Tarazona, quien lo acompañó con unas palabras más conmovedoras aún: “Amor mío, no nos rendimos, al igual que tú, seguimos luchando a tu lado con todo el amor y la toda la fe”.

(Vea aquí: Presidente Petro y Alfredo Saade fueron denunciados por polémica en la expedición de pasaportes)

El mensaje fue recibido con decenas de comentarios solidarios de ciudadanos y figuras públicas que siguen atentos a la evolución del político, herido el pasado 7 de junio mientras hacía una intervención pública en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en la capital del país. Desde entonces, permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, bajo estricta vigilancia médica.

Estado de salud de Miguel Uribe: crítico pero con pequeños avances

De acuerdo con el más reciente informe emitido por la clínica, Uribe continúa en cuidados intensivos, con soporte ventilatorio mecánico, sedación y relajación neuromuscular.

(Lea también: Duque asegura que las acusaciones contra Uribe constituyen “una forma de intimidación”)

La fundación informó que ha sido sometido a varios procedimientos programados, cuyos resultados han favorecido su estabilidad. Aunque su condición general sigue siendo grave, se han registrado ligeros progresos en su capacidad de reacción.

Investigación en curso por el caso de Miguel Uribe

En paralelo a los reportes médicos, la investigación sobre el atentado sigue avanzando. Recientemente, fue capturado un hombre conocido bajo el alias del ‘Costeño’, señalado por las autoridades como coordinador del ataque y responsable de seleccionar a quienes participaron en la ejecución del mismo.

(Le sugerimos: Thomas Greg & Sons se queda con billonario contrato para las elecciones de 2026)

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, confirmó que se mantienen varias hipótesis abiertas y que el objetivo principal es llegar a los autores intelectuales del atentado. “Vamos por el camino que es y todo apunta a que las hipótesis toman fuerza, las estamos analizando. Cuando siga el curso, lo diremos a la opinión pública. Nada es descartable.”, declaró.