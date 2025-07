La Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, de la que hace parte la firma Thomas Greg & Sons, se quedó con el contrato de 2.1 billones de pesos para proveer los servicios logísticos en las elecciones a Congreso y Presidencia del 2026.

Thomas Greg & Sons, que maneja desde 2007 la producción y expidición de pasaportes en el país, fue el único oferente que completó el proceso de licitación entre nueve interesados iniciales.

De acuerdo con los documentos legales, la firma en mención será la encargada del diseño, impresión y distribución del kit electoral.

Este kit constituye un elemento fundamental para cada mesa de votación y comprende: el formulario E-14, las actas de las mesas, esferos, resaltadores y lapiceros para jurados y votantes, así como el listado de votación.

La empresa tendrá la responsabilidad de distribuir estos kits en todo el territorio nacional y en los 180 países donde Colombia cuenta con consulados o representación diplomática que permiten la votación de colombianos en el exterior.

“Otra vez Thomas Greg and Sons manejará las elecciones. Llevamos años pidiéndoles que permitan a TODOS los partidos auditar los códigos fuente del software que cuenta los votos. No han dejado. Este es el problema de privatizar las elecciones de un país.Y la Registraduria ¿cómo no pone esa exigencia en un contrato de 2.1 billones?“, cuestionó Gustavo Bolívar, exdirector del DPS.