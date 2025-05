Partidarios del presidente Gustavo Petro se congregaron en el Paseo Bolívar, en Barranquilla, en su llamado “cabildo popular” con lo que da inicio a un nuevo intento por sacar adelante la frustrada consulta popular.

Lea también: Con ataque a senadores costeños por la consulta popular, Petro comenzó sus cabildos populares

Entre sus tantos anuncios, el mandatario descartó que quiera reelegirse, algo que lo imposibilita la Constitución que no lo permite.

“Yo no estoy aquí pidiéndoles que voten por tal o cual personaje, no estoy pidiéndoles que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino, eso no es para mí, lo que sí quiero es que esa juventud tenga oportunidades”, señaló Petro.

Lea también: ¿Quién es Héctor Carvajal, elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y su relación con Petro?

Pese a que el jefe de Estado vuelve a dejar claro que no pretende figurar de nuevo en el tarjetón de los comicios de 2026, muchos de sus partidarios sí lo quieren otra vez en la Casa de Nariño.

Una de esas es la congresista por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien compartió un video durante el evento en Barranquilla en la que uno de los presentes que se dirigía a los asistentes hizo la propuesta y mostró su respaldo a una reelección de Petro.

Lea también: Héctor Carvajal, elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional

“Levante la mano todo aquel ciudadano que quiera que él Presidente Gustavo Petro se reelija. ¡Yooooo! Seguimos adelante con la tarea de la re-elección. ¡Esta es la voluntad del pueblo!“, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Asimismo, el jefe de Estado no escatimó en irse lanza en ristre contra los congresistas costeños que votaron ‘no’ a la consulta popular y que permitieron su hundimiento en el Senado de la República. Entre ellos Antonio Zabaraín, Carlos Mario Farelo, Mauricio Gómez Amín, Carlos Meisel, Honorio Enríquez y Betsy Pérez.

“Estos señores se creen que pueden convertirse en verdugos y hundir la consulta popular. Están seguros de que cuando lleguen las elecciones van a sacar su efectivo y va a haber un rebaño detrás de ellos. Yo les digo basta”, criticó.