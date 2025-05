La plenaria del Senado de la República eligió a Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pasadas las 11 de la noche de este martes 20 de mayo. Con 66 votos a favor por parte de los senadores, Carvajal estuvo por encima de Karena Casalles y Dídima Rico.

Héctor Carvajal, quien era el abogado defensor del presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral, llega en reemplazo de la saliente magistrada Cristina Pardo.

Durante su discurso, el nuevo magistrado aseguró que será una persona con la que los congresistas podrán tener un diálogo cuando lo necesiten.

“Tengan la certeza de que no se equivocaron. Acaban de elegir ustedes una persona independiente, una persona demócrata, una persona amante de la vida, una persona con la que ustedes podrán tener un diálogo cuando lo necesiten. Siempre estaré allí, no como sucede en muchas ocasiones y lo he vivido en carne propia, que los mismos amigos cuando llegan a un cargo de estas corporaciones no le permiten a uno ni el saludo”, aseguró Carvajal.

“Independientemente de que no compartamos en algún momento un criterio o cualquier consideración de orden jurídico, siempre estaré atento para poner mucha atención y utilizar aquellas características de los jueces de las que hablaba Sócrates: Escuchar con cortesía, resolver con sabiduría, analizar con prudencia y decidir con ninguna imparcialidad”, añadió.

Héctor Carvajal, de 66 años, es abogado en la Universidad Católica de Colombia, y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Público. Además, fundó su propia firma.

Vale mencionar que antes de su elección, Carvajal, quien también hizo parte de la Fiscalía General de la Nación y trabajó como asesor del Ministerio de Justicia, era cuestionado por su cercanía con el presidente Gustavo Petro.

“Cuando hice referencia a mi trayectoria, anuncié que había sido apoderado de mucha gente en todos los partidos. Eso da muestra claramente de que soy un hombre que no tengo una pertenencia política porque en razón de mi profesión así he debido actuar durante todos los años en que he ejercido mi profesión. Llegué a ser cercano al presidente por consecuencia de mi ejercicio profesional. Yo defiendo es la Constitución y la ley, en la medida en que se le violan los derechos s cada una de las personas que acuden a mi oficina”.

Y se refirió a su desempeño como defensa del mandatario colombiano ante la CNE, de quien sería un gran amigo y escudero.

“No lo hago con el afán de defender a Gustavo Petro, lo hago con el afán de evitar que en Colombia se cree un precedente en donde una autoridad administrativa viole el precedente propiamente de la Corte Constitucional en la medida que ha establecido un fuero para el presidente de la República y que de aquí en adelante nos convirtamos en otro país como Perú o como Ecuador, en donde cualquier autoridad puede tumbar a un presidente”.

“Mi independencia está a toda prueba del gobierno nacional, por la sencilla razón de que si he sido consultado durante este gobierno, y lo saben muchas de las personas cercanas al gobierno, ha sido para procurar escenarios de acuerdos, escenarios de paz, escenarios de diálogos, inclusive hasta con el mismo presidente Uribe. Es decir, mi preocupación es institucional y por eso nunca acepté un cargo en el gobierno, porque mi pensamiento es absolutamente libre e independiente”, agregó.

El jurista no solo ha defendido al presidente Petro en procesos disciplinarios y electorales ante la Procuraduría y el Consejo de Estado, también lo hizo con la exgobernadora Oneida Pinto, el exalcalde Daniel Quintero, el congresista Alfredo Ape Cuello.