La doctora en derecho constitucional, Lina Marcela Escobar, escogida este miércoles como nueva magistrada de la Corte Constitucional por parte de la plenaria del Senado de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, no cambiaría sustancialmente el equilibrio en el alto tribunal constitucional.

Escobar, elegida por 82 de 97 votos posibles, dijo sobre el eventual decreto de la consulta popular que expediría el presidente Gustavo Petro y que revisaría la Corte Constitucional que “el legislador es quien representa la democracia del pueblo, la diversidad. Las cortes constitucionales en el mundo, no solamente en Colombia, están diseñadas para salvaguardar la Constitución y respetar el principio democrático”.

El actual Senado de la República que se posesionó el 20 de julio de 2022 tiene la misión de reemplazar a seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Las elecciones empezaron con el magistrado Juan Carlos Cortés, en octubre de 2022, y un año después fue escogido Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de Petro; en febrero pasado llegó Miguel Polo, un togado de línea conservadora; hace un par de semanas arribó Héctor Carvajal, ex abogado de Petro; y ahora Escobar, ex funcionaría del gobierno de Juan Manuel Santos y ex magistrada auxiliar del Consejo de Estado.

Y falta otra terna más, que le corresponde presentar a la Corte Suprema en octubre, para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes.

Por ahora, en la orilla liberal de la Corte Constitucional, de cara a discusiones como el eventual decreto de la consulta popular y la reforma pensional, se ubican Carvajal, Fernández y Juan Carlos González. En un lugar neutro se cuentan Polo y Natalia Ángel, y a este grupo se sumaría Escobar. Y en el lado más conservador están el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Paola Andrea Meneses.