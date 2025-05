Una entrevista planteada desde la sátira y el humor, pero cargada de mensajes dicientes sobre su Gobierno y el poder, además de algunas polémicas que lo han rodeado. Así fue la jocosa, pero al mismo tiempo seria, conversación entre Alejandro Riaño, que le da vida al personaje ‘Juanpis González’, y el presidente Gustavo Petro.

Lea también: Consulta popular: esta es la fecha en la que colombianos irían a las urnas, según el texto radicado

Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado respondió una serie de preguntas “incómodas” sobre su vida personal, como su estado civil y una presunta adicción a las drogas, que reveló el excanciller Álvaro Leyva en una carta publicada el pasado 24 de abril.

La conversación se caracteriza por tener un tono polémico, divertido y satírico, como suelen ser las entrevistas que hace el humorista ‘Juanpis González’ a diversos personajes, entre políticos, cantantes, actores, entre otros.

En medio de su conversación, el presidente Petro se pronunció, entre otros temas, sobre su relación con el actual ministro del Interior Armando Benedetti.

Presunta adicción a las drogas

El presidente Petro comenzó diciendo lo que opina sobre la cocaína: “Es la droga del capitalismo, te pone a explotar o a ser explotado. La ansiedad te lleva a no vivir la vida”, señaló.

Le puede interesar: “No tenemos miedo”: congresistas respondieron al discurso de Petro

De hecho, sobre el consumo de alcohol dijo que una cirugía se lo impide: “Me rasparon el interior de la boca del estómago, quitaron unos tejidos dañados, ya no puedo tomar whisky”, mencionó.

Sin embargo, no escapó a las preguntas de ‘Juanpis González’, sobre todo después de lo ocurrido en París, según Leyva.

“(...) Entonces lo han puesto a olérsela?”, dijo el humorista haciendo alusión a supuestos señalamientos de consumo de drogas. Ante esto, Petro respondió, entre risas: “No. En los periódicos. En los periódicos”, argumentando que estas versiones han salido de los medios de comunicación.

Por su parte, ‘Juanpis González’ le contrapreguntó: “Pero Leiva dijo que en París dos días se había perdido”, a lo que el presidente respondió: “¿Usted no se perdería en París dos días?”, para luego agregar Alejandro Riaño: “Sí, pero a echar (…) Si uno va a echar cocaína, ¿por qué no la echa en Colombia?”.

Sin embargo, el jefe de Estado insistió: “Con todas esas mujeres bonitas en las calles, con ropa, con museos (…) donde está la Mona Lisa, con el museo del arte posmoderno (…) Y me pierdo después en París (…)”.

Lea aquí también: Petro bromea sobre quedarse en el poder después del 7 de agosto de 2026: “Me voy a amarrar al sillón”

Durante la conversación, el comediante no dudó en simular ofrecerle drogas al presidente, quien rechazó y afirmó estar “emancipado”: “Yo no soy adicto, soy revolucionario… Un emancipador es lo contrario de un esclavo, y un adicto es esclavo de una enfermedad”, aseveró.

El rol de Armando Benedetti

El papel que ha jugado Armando Benedetti en el Gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los más cuestionados en el sector de la oposición e inclusive en el propio gabinete, algo que se desató en el consejo de ministros del pasado 4 de febrero.

Sobre el actual ministro del Interior, el presidente mencionó: “Hay un chisme de que yo no saco a Benedetti porque estoy chantajeado porque me la paso en fiesta con Benedetti. Nunca he estado una fiesta con él y tampoco me gustaría estar. Él debe suspender la fiesta y lo ha hecho. Yo le propuse que hay que tratarse”, haciendo referencia al tratamiento al que se sometió el funcionario.

Captura de video entrevista de Juanpis González El ministro del Interior Armando Benedetti estuvo presente en la entrevista de Juanpis González al presidente Petro.

Sobre las denuncia de violencia de género que enfrenta el ministro, Petro aseguró que “mientras aquí hombres o mujeres no estén procesados penalmente, pues no estás hablando de hechos sobre los cuales puedas castigar a un funcionario público”.

Y añadió que un “funcionario público como cualquier ciudadano o ciudadana de Colombia tiene derechos políticos. Los derechos políticos son a elegir, ser elegido y participar del Estado, a menos que cometas un delito”.

Ante esto, ‘Juanpis’ le cuestionó: “¿Entonces no hay que creerle a las víctimas?“, a lo que el mandatario respondió: ”No es un asunto de creer, no puedo manejar el gobierno simplemente por creencias".

Frente a Laura Sarabia, una de las funcionarias que también ha generado polémica en el círculo del jefe de Estado, este respondió: “A ella la conozco por Benedetti pero en la campaña que me acompañó me pareció una mujer disciplinada y ordenada y yo soy muy desordenado. (...) Es bueno que haya gente diferente” y añadió: “Yo no veo la razón por qué echarla”.

La vida íntima de Petro

Aunque el presidente Petro ha sido muy hermético sobre aspectos de su vida personal, ‘Juanpis’ le preguntó sobre su estado civil y hasta por lo ocurrido en Panamá, cuando lo vieron con otra persona.

Lea aquí también: Petro inauguró en la Casa de Nariño una exposición sobre Gabriel García Márquez

“¿Él, ella, elle?“, le preguntó el comediante sobre quién era el personaje que estaba con Petro, a lo que él respondió: ”Los hombres no me gustan, tengo debilidad con las mujeres, no voy a criticar a los gays porque son respetables, hasta presidente gay hemos tenido", dijo sin dar mayores detalles.

Captura de video programa Juanpis González El presidente aseguró que no le gusta revelar detalles de su vida íntima.

Y cuestionó la intimidad: “Cuando el debate político entra a la intimidad de una persona está rompiendo el último círculo de la libertad, no entro a la vida íntima de nadie ni dejo que entren en la mía”.

Ante esto, el humorista insistió en preguntar sobre lo de Panamá, pero Petro lo frenó: “De mi vida íntima no vas a saber ni ‘J’”.

Frente a su relación con Verónica Alcocer, a quien últimamente no se le ha visto con el primer mandatario, este respondió: “Ahí vamos con Verónica, ella está en Europa haciendo lo que le gusta, que son las relaciones públicas, representó a Colombia en el entierro del papa”.

Más adelante, Juanpis González le preguntó: ¿Estado civil?, a lo que el mandatario le contestó: “casado”. Ante la respuesta, el personaje le preguntó: ¿Con Colombia o Panamá?. Finalmente, con tono jocoso, como transcurrió en toda la entrevista, respondió: “Con la Gran Colombia”.

Asesinato de líderes sociales

Una de las problemáticas que ha tenido que enfrentar este Gobierno es la violencia y crímenes contra los líderes sociales. En un tono más serio, el comediante le cuestionó por el incremento de homicidios y el porqué no se ha logrado frenar esa ola.

“Hay que saber quiénes los asesinan (a los líderes) para corregir el problema (...) Cuando las Farc hacen la paz con Juan Manuel Santos abandonan el territorio y entran otros actores de la violencia que Iván Duque no frenó, esos son netamente narcotraficantes”, aseveró Petro.

Y añadió que los líderes asesinados provienen de “las zonas donde el narcotráfico intenta tomar control y usar porque le sirve geográficamente para exportar cocaína”.

Monómeros

Como se sabe, el futuro de la empresa colombovenezolana Monómeros ha sido un tema álgido en este Gobierno.

En su momento, el mandatario reveló que envió una carta a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, rechazando la privatización de Monómeros: “Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros localizada en Barranquilla. Ya lo intentó insanamente el Dapre de Duque, ahora repite el ministro Saab”, dijo en ese momento.

Ahora, en su entrevista con Alejandro Riaño, dijo que el “pasado gobierno se iba a robar Monómeros” y aseguró que “el pedazo colombiano lo vendió Uribe a Venezuela, fue un mal negocio haber vendido nuestra parte(...) El negocio consistía en intervenirla, Colombia administraba pero la endeudó a unas empresas (se iban a quedar con Monómeros)”.

Y sostuvo que él mismo “frenó” el negocio: “Hablé con los venezolanos, a riesgo porque los gringos me hubieran podido fregar, buscando que redujeran el precio de los fertilizantes, eso produjo que Colombia se consolidara como el país de la Ocde que más rápido redujo la inflación del precio de los alimentos”, concluyó.