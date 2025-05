Durante su discurso ante miles de trabajadores e indígenas reunidos en la Plaza de Bolívar en el Día Internacional de los Trabajadores, el presidente Gustavo Petro bromeó este jueves sobre quedarse en el poder después del 7 de agosto de 2026, fecha en la que comienza el gobierno del próximo jefe de Estado elegido por los colombianos.

Lea: “No van a seguir en el Congreso si le dicen que no a la consulta popular”, la advertencia de Petro a legisladores

Petro lo hizo con tono de advertencia al Senado de la República, corporación contra la que ha arremetido duramente en varias ocasiones durante las últimas semanas por la no aprobación de la reforma laboral presentada por el Gobierno.

“Pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, pero si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas a ver qué pasa”, manifestó el mandatario.

También: El presidente Petro radicó el texto de la consulta popular en el Congreso

Enseguida, Petro aclaró que no lo estaba diciendo en serio. “No, no, mentira, mentira. Eso es lo que va a salir mañana en la prensa”, sostuvo.

#ATENCIÓN 📢

Dura advertencia.



‼️“Pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, pero si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas hojas a ver qué pasa”; Gustavo Petro‼️#DiaDelTrabajo #ConsultaPopularYa pic.twitter.com/9InmH87ioV — ENTÉRATE 📢 (@enterate_0812) May 1, 2025

Tras concluir su intervención, Gustavo Petro se dirigió al Senado para radicar el texto de la consulta popular, que consta de doce preguntas centradas en la reforma laboral propuesta por el Gobierno y que fue archivada en tercer debate por la Comisión Séptima en marzo pasado.

Además: Centrales obreras y sindicatos participaron en las marchas del 1 de mayo en varias ciudades del país

Las preguntas incluyen, entre otros asuntos, la regulación de la jornada de trabajo con un máximo de ocho horas diarias, la garantía de permisos médicos entre los que incluyen las licencias por dolores menstruales incapacitantes, salarios justos para los trabajadores del campo y el fin de los contratos laborales con intermediarios.

Si el Senado aprueba la convocatoria, en la consulta, para que sea válida, tiene que votar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral pues, en caso contrario, el resultado no será vinculante aunque en cada pregunta el “Sí” obtenga la mayoría.