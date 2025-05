“No van a seguir en el Congreso si le dicen que no a la consulta popular”, la advertencia de Petro a legisladores

Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario aseguró que “el que vote no, o no quiera esta reforma es porque es un hp esclavista” y añadió: “No he dicho ninguna grosería: hp (honorable parlamentario, periodista o político)”.