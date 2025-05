En una acalorada defensa de la consulta popular con la que busca aprobar su reforma laboral, el presidente Gustavo Petro instó este jueves al Senado a autorizar la convocatoria de esa iniciativa, en un discurso que dio ante miles de trabajadores e indígenas con motivo del Primero de Mayo.

Durante la intervención de más de una hora en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde fue ovacionado, Petro pidió no votar por ningún congresista que se oponga a que el pueblo decida sobre la reforma laboral y aseguró que el Senado, que ya hundió dicha reforma en el trámite legislativo, “tiene su derecho a decidir, pero lo que se va a decidir no es de poca monta”.

“Nadie puede hoy negar que el pueblo de Colombia, el constituyente exige que su voz se oiga en la consulta popular. ¡Nadie!”, exclamó.

En su advertencia al Senado, Petro enfatizó: “Queremos que se sepa que estamos decididos, que hay un presidente de Colombia, comandante en jefe de la fuerza pública de Colombia y elegido por el voto popular de las clases populares de Colombia, que está decidido a que hay democracia en Colombia o aquí cambiamos entonces las instituciones”.

Las declaraciones del mandatario provocaron una ‘ola’ de reacciones por parte de los congresistas, que calificaron de “amenazas” sus palabras y advirtieron que no le tienen “miedo”.

El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, señaló a través de un video publicado en sus redes sociales que Petro “volvió a amenazar al Congreso, evidenciando una vez más su espíritu anti-democrático y su alergia a la división de poderes”.

“El Senado no debe ceder al chantaje y debe hacer valer la autonomía del poder legislativo. Todavía Colombia sigue siendo una democracia”, agregó.

El senador Miguel Uribe, también del Centro Democrático, reiteró que votará en contra de la consulta popular y dijo que el presidente Petro debería retractarse.

“Desde aquí le digo a Petro y a sus cómplices: no tenemos miedo y la consulta popular NO va. Colombia es mucho más que este mal gobierno. Petro amenaza con un autogolpe de estado.El Presidente del Congreso debe exigir que Petro se retracte”, escribió en sus cuenta de X.

Por su parte, el representante Julio César Triana se dirigió al jefe de Estado rechazando las “amenazas” y asegurando que los congresistas no actúan "presionados por sus discursos populistas ni por sus chantajes".

“Presidente Gustavo Petro, una vez más le decimos: no les tenemos miedo a sus amenazas. Le recuerdo que tanto a usted como a nosotros nos escogió el pueblo, con la diferencia de que por usted votaron 11 millones de colombianos y por el Congreso, 18 millones”, señaló.

El representante Christian Garcés sostuvo que el Congreso está preparado para defender “la democracia” en medio de las tensiones con el mandatario.

“Señor Gustavo Petro, no le tenemos miedo. Quienes creemos en la democracia, la ley y las instituciones no vamos a quedarnos callados ni a ceder ante un presidente anarquista y autoritario. Usted no sorprende con sus amenazas. Vamos a defender la democracia y la patria siempre”.

La representante Catherine Juvinao publicó: “Qué sería del gobierno de Gustavo Petro si todo el esfuerzo que ha dedicado a pelear, amenazar, pagar marchas, trinar, desaparecer en sus adicciones al amor, etc., etc., lo hubiera dedicado a trabajar, administrar, ejecutar y dar resultados. Qué oportunidad perdida tan verraca”.

Mientras que el representante Juan Espinal manifestó que las decisiones del Congreso, aunque no sean del agrado del Gobierno, se harán “respetar”.

“Como dicen en mi tierra, ‘el que tenga miedo que se compre un perro’. Colombia y la Constitución están por encima de usted, haremos respetar la democracia y valer las decisiones del Congreso. El 7 de agosto de 2026, el nuevo presidente limpiará la espada de Bolívar tocada hoy por sus manos, que están untadas de sangre (M-19)”, escribió en X.

