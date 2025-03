Las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro, que está siendo procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, siguen arrojando detalles sobre las supuestas irregularidades que cometió el exdiputado del Atlántico durante la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro.

Después de su detención, en julio de 2023, el hijo del mandatario Petro aceptó, según la Fiscalía, que recibió dinero para la campaña de su padre de Samuel Santander Lopesierra –extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2007– y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

De acuerdo con el ente acusador, el hijo del mandatario ocultó y encubrió millonarias sumas de dinero entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y el hijo del presidente. Estos rubros habrían sido usados para adquirir bienes, lujos, vehículos de alta gama y costear viajes junto a Day Vásquez, su pareja sentimental de ese entonces.

En este sentido, la fiscal Lucy Laborde, que reemplazó en su momento a Mario Burgos, ha empezado –desde hace tres meses– a mostrar las cartas que tienen a Petro Burgos contra la espada y la pared.

Archivo EL HERALDO

Esta semana las diligencias, que habían empezado a convertirse en paisaje en el espectro nacional, volvieron a tomar relevancia en la palestra luego de que la representante del ente acusador llamara al juicio, en calidad de testigo, a Armando Benedetti, ministro del Interior.

El cuestionado político barranquillero será citado para que aporte información relacionada con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022.

“Explicará (Benedetti) si adelantó en alguna oportunidad reuniones con Nicolás Petro, qué personas habrían asistido, qué temas se adelantaron (...) Benedetti deberá aclarar las circunstancias correspondientes a la financiación, que le conste, respecto a alguna campaña electoral que se sucediera o que se adelantara entre 2021 y 2022, en las que participaría el señor Nicolás Petro. (...) Manifestará si llegó y cuál fue la procedencia de dinero para alguna campaña electoral, en la que participaría Nicolás Petro y a título de qué”, explicó Laborde.

Además, Benedetti deberá aclarar “las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los cuales conoció al señor Nicolás Fernando Petro Burgos”.

En su momento, en un par de audios filtrados de una conversación por medios de comunicación, se escucha cómo Benedetti confronta a Laura Sarabia, una de las manos derechas de Petro, por haberlo apartado de los círculos de poder de la Casa de Nariño.

Además, en ese entonces, amenazó a la hoy canciller con revelar información sensible de la campaña.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric..., yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede empu..., pateo hijue..., y ahí nos caemos todos hijue...”, se escucha en uno de los audios.

La fiscal Laborde también mencionó durante una de las diligencias a Adelina Covo, suegra de Benedetti, a quien dejó entrever que junto a Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico, buscaba consolidar un candidato para la Gobernación del Atlántico.

“La conversación con la señora Adelina Covo (suegra de Armando Benedetti) es sobre la relación de Nicolás Petro y Armando Benedetti en donde tienen reuniones y hablan sobre candidatos a la Gobernación del Atlántico, ellos deben poner y no dejarse ganar terreno de los Char”, leyó la fiscal.

El papel de Euclides Torres

Durante su extensa intervención, la fiscal Lucy Marcela Laborde explicó el papel clave que habría jugado el empresario atlanticense Euclides Torres en la financiación de la campaña presidencial de Petro.

La delegada sostuvo sus afirmaciones teniendo como base unos chats de Whatsapp entre Daysuris Vásquez y una amiga.

Archivo EL HERALDO

“La pertinencia de este elemento es que la señora Daysuris Vásquez y Michelle Romero mencionan que el señor Euclides Torres financió la campaña presidencial. De igual forma, de la entrega de un apartamento al señor Nicolás Petro, como uno en Bogotá que fue un favor o un contentillo. (…) Petro Burgos también ayudó en la campaña de la Gobernación del Atlántico y la relación con el señor Armando Benedetti y el señor Euclides Torres con Pedro Flórez, los cuales también estaban inmersos en la financiación”, aseguró Laborde.

“Esos dineros recibidos incrementaron el patrimonio del hijo del presidente y no fueron reportados en la declaración de renta, por lo cual se puede inferir que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos conocía que no era posible justificar ese dinero de manera legal y prefirió ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad a los mismos”, agregó.

Sobre lo mencionado, Torres negó en marzo del año pasado haber realizado aportes al proyecto político del mandatario.

“Los señalamientos hechos desde diferentes sectores, sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato”, aseguró el empresario.

“Manifiesto categóricamente que las actividades empresariales que desarrollo son resultado de décadas de trabajo honesto, consagrado e ininterrumpido, por lo cual resulta calumnioso, por decir lo menos, señalar o insinuar que me he lucrado a través de contrataciones irregulares con el Estado o que he sido beneficiado en licitaciones o contratos estatales”, agregó en un comunicado.

Los 400 millones

Laborde también reveló que Petro Burgos le solicitó apoyo a Gabriel Elías Hisalca, hijo del Turco Hisalca, quien le habría entregado al exdiputado del Atlántico $400 millones de pesos en el año 2022.

“El señor Gabriel Elías Hilsaca Acosta mencionó que el señor procesado Nicolás Fernando Petro Burgos solicitó apoyo económico para la campaña presidencial de su señor padre”, sostuvo la fiscal en medio de la audiencia.

Hilsaca Acosta le habría hecho entrega de unos $200 millones de pesos en efectivo entre los meses de abril o mayo de 2022 –plenos meses electorales- a Nicolás Petro luego de habérselos pedido.

Pero eso fue solo una primera entrega, porque más adelante, exactamente el 18 de mayo de ese mismo año, Gabriel Elías le habría entregado un segundo que ascendía a los $200 millones.

“Esta prueba sirvió de insumo para el análisis contable y financiero realizado por el perito, en el cual se tienen en cuenta no solo las transacciones a través del Sistema Financiero Nacional y también en moneda extranjera a través del Banco de la República y que permite concluir la suma de dinero por justificar correspondiente a Nicolás Fernando Petro, que conllevó a endilgársele los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público”, explicó la fiscal.

Proceso viciado

La defensa de Nicolás Petro Burgos, en cabeza de Alejandro Carranza, denunció este viernes que el proceso contra el hijo del presidente estaba “viciado” por las supuestas irregulares actuaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, el juez Hugo Carbonó le solicitó que no politizara el proceso.

“Señor defensor, cíñase al tema y use la terminología jurídica adecuada. Tampoco está permitido traer matices políticos al proceso al estar mencionando de que fue un proceso político porque este es un proceso jurídico y probatorio. Le agradezco a la defensa que se ciña al tema. Ponga la prueba y diga por qué es conducente, sin necesidad de comentarios que pueden ser desobligantes para la contraparte”, señaló.

La audiencia se reanudará del 21 al 23 de abril.