Un encuentro entre William Andrés Salamanca Dechner, hijo del exdirector de la Policía, general William René Salamanca, y Andrés Vanegas Fernández, un importante empresario ligado a una firma que busca quedarse con un millonario contrato en la institución, ha despertado algunos cuestionamientos por parte de investigadores y miembros del Gobierno Petro.

La reunión se dio la más reciente carrera ‘Por la Policía de Colombia’ realizada en Miami, donde Salamanca Dechner y el empresario fueron captados en varias fotografías.

De acuerdo con información publicada por ‘El Tiempo’, el negocio por 11.400 millones de pesos, sería uno de los factores por los que el general Salamanca presentó su renuncia del cargo como director de la Policía en medio del remezón ministerial que ordenó el presidente Gustavo Petro.

“Los 11.400 millones de pesos de los que se habla provienen de los remanentes de todos los contratos de la institución”, señala el medio.

A eso se suma su mención dentro del expediente contra Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien es reclamado por las autoridades por contrabando, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Además, se señala que su salida también estaría influenciada por una supuesta cercanía con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Detalles sobre el ‘jugoso’ contrato

Sobre los recursos por 11.400 millones, el medio capitalino aseguró que provienen de los sobrantes de todos los contratos que maneja la Policía y serían utilizados para la compra de supuestos escáner o rayos X destinados para la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – Dijín- , orden que habría sido dada desde planeación de la Policía, a cargo de la coronel Diana Torres.

Sin embargo, desde la Dijín se habría declinado a la adquisición de los elementos y se aseguró que “hay una pluralidad de oferentes de esos escáner y que se debía acudir a una selección abreviada y no a contratación directa”.

A pesar de ello, los recursos y la compra se trasladaron a la Policía Metropolitana de Bogotá; y para el 27 de diciembre de 2024 se firmó un convenio con el Fondo Rotatorio para seguir adelante con el negocio.

‘El Tiempo’ reveló que dicho convenio está firmado por el entonces comandante de la Metropolitana, brigadier general José Daniel Gualdrón; y por la directora del fondo Rotatorio, coronel Ana María Luquerna.

Sobre este contrato, la Policía abrió una investigación interna para determinar si la compra de escáner ha sido direccionada para asignársela a la firma Data Tactical Management (DTM SAS), vinculada a Vanegas.

Una fuente informó que desde la institución se “verifica si la mayoría de requisitos para esa contratación corresponde al producto que DTM representa”.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que esta firma está relacionada con la Policía, pues según el medio capitalino, en septiembre de 2024, se dio a conocer un oficio en el que la Fiscalía pedía investigar si la contratación para para adquirir software había sido de manera directa.

Sobre esta empresa se conoció, inicialmente, que su única accionista es la venezolana María de los Ángeles Rangel, quien es la esposa de Andrés Vanegas Fernández.

Asimismo, se conocieron detalles que podría terminar vinculando la investigación de la contracción con DTM y la investigación de ‘Pitufo. Una fuente reveló a ‘El Tiempo’, que se está verificando la declaración que entregó a la Fiscalía el mayor Peter Steven Nocua, agente encubierto del caso contra de ‘Papá Pitufo’.

En la declaración dada por el Mayor de la Policía, al parecer, se menciona a un contratista llamado a un contratista Venegas; aunque según la información publicada por ‘El Tiempo’, sería el empresario de Andrés Vanegas Fernández.

Según lo dicho por el mayor Peter Steven Nocua, octubre de 2023, “el teniente coronel Carlos Oviedo, jefe de división control operativo de Bogotá (e) me presenta a través de un aplicativo llamado Silent Phone a un supuesto asesor del director de la Policía y me indica que el asesor me escribiría con el fin de tener una reunión en privado”.

“Me indica que él tiene muchos contactos y que maneja los listados de los oficiales que quedarían en las divisiones de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que esos listados no los maneja, palabras textuales, ni Puentes ni Sarmiento, refiriéndose a mi coronel Puentes, director de la Polfa; y a mi mayor Sarmiento, secretario privado”, agregó en su declaración.

Asimismo, Nocua indicó que el hombre le dijo: “Que él trabaja para la Policía como contratista de la sala de interceptación y también me indica que el celular lo debo cambiar cada 4 meses porque pueden chuzar las conversaciones y que él trabaja para el director de la Policía en donde yo mensualmente debía viajar a Bogotá a llevarle un dinero y entregárselo personalmente a él a lo que yo respondo que cómo se le ocurre que yo iba a hacer eso teniendo en cuenta el riesgo que podía llevar con una maleta o caminar con una maleta llena de plata en Bogotá”.

Además, en la declaración revelada por ‘El Tiempo’, Nocua habría asegurado que Venegas le dijo que trabajaba de la mano con la teniente coronel ayudante del director de la Policía.

“Me muestra la fotografía de mi coronel ayudante del señor director general en el WhatsApp”, dijo el mayor Peter Steven Nocua.

Sobre esto, las autoridades estarían confirmando si el “coronel ayudante del señor director general”, sería la teniente coronel Érika Castellanos, en su momento secretaria privada de Salamanca en la dirección de la Policía.

Una fuente confesó al medio capitalino que para la adquisición de los rayos X se pidió un concepto del área de telemática de la Policía, que estaba a cargo de del coronel (r.) Carlos Benítez Rojas, quien sería la pareja de la teniente coronel Érika Castellanos.

También se conoció que Benítez se convirtió en jefe de prevención y control de apoderamiento de Cenit, filial de Ecopetrol y que además, la empresa colombiana aparece como patrocinadora de la carrera en Miami.

“Para que el coronel Benítez ingresara a Cenit, se trasladó a quien ocupaba ese cargo, el general retirado Hugo Casas Velásquez, quien pasó a ser jefe de seguridad de Ecopetrol. Casas es consuegro del general Salamanca”, indicó una fuente en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).