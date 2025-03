Cerca de 20 mandatarios asistieron a la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales que se adelantó en la ciudad de Manizales este sábado y en el que uno de los temas de discusión fue la seguridad en todo el territorio nacional que, a juicio de los dirigentes, se ve ha visto amedrentada.

“El Gobierno está de lado de los corruptos y no tenemos políticas de seguridad fuertes, la paz total es un verdadero fracaso”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y uno de los más críticos del Gobierno Petro.

A su turno, la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, aseguró que “siempre hemos sido contundentes en nuestro llamado al Gobierno, no podemos construir país si no se construye desde las regiones y si desde el ente central no nos garantizan condiciones de seguridad”.

Para Carlos Fernando Galán aparte de la seguridad hay otra dos preocupaciones, la economía y la salud. “Nos corresponde seguir trabajando sin descanso para encontrar soluciones, pero el país necesita el compromiso decidido del Gobierno nacional”, mencionó.

“Desde la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales, los alcaldes le hacemos un llamado al Gobierno nacional: el país nos necesita trabajando en equipo para solucionar los problemas de la gente. Estamos listos para avanzar en ese camino, por encima de cualquier diferencia política”, agregó.

Al encuentro de los alcaldes también asistieron delegados de EE. UU. y Reino Unido con los que, señaló Alejandro Eder, alcalde Cali, “insistimos en la importancia de relaciones estratégicas en lo comercial, cultural y militar. No podemos darnos el lujo de que acuerdos clave para nuestra seguridad afecten a los ciudadanos de nuestro país”.

“Le dijimos al país que desde nuestras ciudades estamos trabajando con determinación para enfrentar los desafíos que afectan a todos los colombianos. Pero necesitamos coordinación efectiva y compromiso real para avanzar con contundencia. ¡El país nos necesita unidos!”, añadió.

A la cumbre también asistió el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, quien dialogó con los alcaldes sobre diversos asuntos de interés nacional.