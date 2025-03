Durante una nueva jornada del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro sorprendió a todos al lanzar un duro comentario contra la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. El presidente, que lideraba el encuentro que se extendió entre las 9:30 PM y la 1:30 AM del día siguiente, hizo una referencia jocosa pero directa hacia la política de la exsenadora, señalando que “lo ha traicionado siete veces”. A lo largo de su intervención, el mandatario comentó, entre risas, que la exalcaldesa era la mujer que más lo había traicionado en su vida política.

Petro, aludiendo a desacuerdos pasados con López, explicó que solían llegar a acuerdos, solo para que, al día siguiente, ella defendiera públicamente lo contrario. “Acordaba conmigo una cosa y al otro día en la emisora decía lo contrario, en la cama matrimonial cambió la idea”, expresó el presidente, generando risas entre los asistentes del consejo.

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, no tardó en intervenir en tono de broma, diciendo: “Todavía le falta una, presidente”, a lo que Petro respondió con humor: “Bueno, siga. No me meto en política”. Las bromas al respecto fueron una pequeña pausa dentro de un consejo que abordó temas más serios como el uso de recursos públicos y las críticas a la gestión de gobiernos anteriores.

#EnVivo Petro acusa a Claudia López de traicionarlo siete veces: “No hay mujer que me haya traicionado más”. ¿Pelea entre amigos? #ConsejodeMinistros



YThttps://t.co/HVNgV3XtwJ pic.twitter.com/tRBS6Zg5bD — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) March 11, 2025

Antes de lanzar las críticas a Claudia López, el presidente Petro había hablado sobre la crisis de recursos en el país, refiriéndose al desvío de fondos y cómo las prioridades gubernamentales, como el pago de la gasolina a los proyectos 4G, habían afectado a los subsidios que su gobierno consideraba esenciales. En su discurso, Petro también aprovechó para hacer una dura crítica a los gobiernos anteriores, señalando que en lugar de colaborar en la construcción de un programa votado por el pueblo, llegaron con una actitud de superioridad y no ayudaron en la implementación de políticas públicas necesarias.