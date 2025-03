En el tercer consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro aprovechó para hacerle un llamado a sus ministros. Esta vez el jalón de orejas fue por las acciones que se han llevado a cabo con la comunidad en el Cañón del Micay.

En medio de la reunión, Mónica Díaz, subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), dio detalles sobre la intervención en conjunto con otras entidades en esa zona.

Enfatizó en que el plan incluye el mejoramiento de 150 viviendas, formalización de predios, programas de sustitución de cultivos de hoja de coca con cacao, la licitación de un hospital para El Plateado, entre otras acciones.

En un momento la funcionaria habló de las tareas del Ministerio de las TIC, con lo que el jefe de Estado lanzó su primer regaño de la reunión de este lunes: “¿Cómo se llevan los computadores si no hay conectividad?, no pueden seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Les regalan computadores, muy chévere el negocio de los computadores, pero los niños y niñas no pueden usarlos porque no hay red”, señaló.

De hecho, el jefe de Estado calificó como un “fracaso” el plan de conectividad en el Cañón del Micay.

“Fracasó el MinTIC haciendo la conectividad en los colegios. Y fracasó como Duque, solo que le robaron la plata, a nosotros no nos pueden robar la plata”, aseveró.

Además, el presidente Petro insistió en que se debe llevar conectividad a la región porque, de lo contrario, “no le abrimos el universo a los niños y niñas del Micay y terminan siendo engañados”.

El regaño también fue para el Ministerio de Agricultura en torno a la sustitución de cultivos de coca por plantas de cacao.

“¿200 núcleos familiares? Con eso no se cambian los cultivos ilícitos, eso lo hace una ONG. Esto es el Estado y entonces no es para 200 familias, es para miles; son todos los cultivadores del Cañón del Micay”, cuestionó.

Finalmente analizó la cifra entregada para el mejoramiento de viviendas: “No necesitas 150 viviendas mejoradas, necesitas miles en el Micay, si uno no va al Micay no sabe de qué está hablando”, le dijo al viceministro de Agua del Ministerio de Vivienda.