Este lunes, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de ministros en el que se discutieron diversos temas de relevancia para el país, pero también se evidenció la tensión dentro de su propio gabinete. En esta ocasión, la reunión fue transmitida solo por los canales públicos Señal Colombia y el Canal Institucional, y se centró en varios puntos críticos, incluyendo la crisis en el Cañón del Micay, la deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el avance en los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la intervención del mandatario sobre la violencia en el Cañón del Micay, en la que aseguró que las disidencias de las FARC, en alianza con carteles mexicanos, están manipulando a la población. “No se necesitan 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles en el Micay. Si uno no va al Micay, no sabe de qué está hablando”, señaló, refiriéndose a los planes del Ministerio de Vivienda.

“Esto no es contra el Estado, es contra la Nación. Los que dominan ese ejército de narcos son extranjeros, básicamente carteles mexicanos. No son revolucionarios, es un ejército privado del narcotráfico (...) La propaganda que hizo ese ejército privado fue decir que íbamos a erradicar forzosamente la hoja de coca y sin la voluntad campesina (...). Este Gobierno le obedece al pueblo, no somos oligarquía”, afirmó el jefe de Estado.

Petro también lamentó la falta de resultados tangibles en los proyectos de sustitución de cultivos, criticando duramente a la subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y al Ministerio de Agricultura por sus avances insuficientes.

Asimismo, criticó la función del MinTic: “¿Cómo se llevan los computadores si no hay conectividad?, no pueden seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Les regalan computadores, muy chévere el negocio de los computadores, pero los niños y niñas no pueden usarlos porque no hay red”, señaló.

El mandatario agregó que primero debe ser la red y la fibra óptica y luego los computadores porque, de lo contrario, “un computador solo sirve como máquina de escribir. Y la red comienza en los colegios. Y fracasó MinTIC haciendo la conectividad en los colegios. Y fracasó como Duque, solo que le robaron la plata, a nosotros no nos pueden robar la plata”.

En cuanto a la crisis con EPM, el presidente calificó como una maniobra política la decisión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de embargar cuentas del Gobierno Nacional.

“EPM, que es una empresa pública a la cual la Nación ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Eso es una acción política: no va ni bajo el interés de Antioquia, ni de Medellín, ni de la Nación”, expresó manifestando que ordenó al ministro de Minas, Edwin Palma, tomar medidas inmediatas para resolver la situación.

Además, el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó sobre un posible paro cocalero en Nariño si no se garantizan los recursos necesarios para la sustitución de cultivos. El consejo también abordó avances en la exploración del Galeón San José, pero las críticas más duras fueron dirigidas hacia los ministerios de Vivienda, Hacienda y Agricultura, a los que Petro acusó de favorecer a grandes empresarios en detrimento de los pequeños productores.