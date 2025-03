Nuevamente, Adelina Covo, suegra del ministro del Interior Armando Benedetti, se refirió a la polémica sobre las peticiones de altos cargos de la Dian, en la cual se vio involucrada el pasado domingo cuando Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, publicó un mensaje en su cuenta de X asegurando que tanto ella como Nicolás Petro le pidieron las aduanas de Barranquilla y Cartagena.

Ahora este martes, la familiar de Benedetti aclaró cuál era su verdadero interés en la Dian y puso a dos exministros de Hacienda del Gobierno Petro como testigos: José Antonio Ocampo y Ricardo Bonilla.

“Pongo a José Antonio Ocampo y a Ricardo Bonilla como testigos, que mi único interés en la DIAN era presentar y debatir las propuestas de algunos expertos, para la Reforma Tributaria”, señaló.

Y añadió que el día de la posesión del mandatario habló con Ocampo sobre el tema: “Pregúntenle a ellos, lo que hablé con el ex ministro Ocampo el mismo 7 de Agosto, así como antes y después de la posesión de Gustavo Petro con Ricardo Bonilla, sobre la Reforma Tributaria”.

Sobre las citas que habría pedido a Luis Carlos Reyes cuando fue director de la Dian, Adelina Covo afirmó que “una cosa es pedir una cita, y otra muy distinta es, qué se habla en la cita. Lo que pasa es que, ninguno de los grandes medios “se atreve” a hablar sobre, cual era mi interés, tanto en la DIAN, como en el Ministerio de Hacienda”.

En ese sentido reiteró que su “único interés” era la reforma tributaria: “Mi único interés era que no se tramitara la Reforma Tributaria, sino que pusieran a los “grandes contribuyentes” a pagar impuestos porque hoy, solo son, grandes declarantes”.

Concluyó que “ yo solo pienso en los grandes temas del país, pero cuando no convienen, los manipulan para hacerme aparecer como lo que no soy. Entérense a fondo y verán la que se les arma. La polarización y el afán de desprestigiar, no permite ver, y mucho menos analizar, los grandes asuntos que le convienen a Colombia”.