El Dane informó este miércoles que la pobreza bajó a un 17,8% en el 2016, frente al 20,2% registrado en el 2015, con lo que 1,05 millones de colombianos salieron de esa condición.

Indicó al respecto el organismo estadístico estatal que con este resultado, 5,13 millones de colombianos dejaron de ser pobres desde 2010, de acuerdo con el índice multidimensional, 'gracias a las políticas de educación y salud, entre otros'.

A su vez, el presidente Juan Manuel Santos, señaló que 'esto nos coloca en el panorama donde queríamos estar y es satisfactorio decir que las metas que nos pusimos de 5 millones de personas que salieran de la pobreza multidimensional ya se cumplieron antes de terminar el periodo, y la meta de reducción de desigualdad, se cumplió también antes. El gran esfuerzo es mantener esa tendencia'.

De esta forma, de acuerdo a las cifras oficiales, el país pasó de tener 13,71 millones de personas en condición de pobreza multidimensional en 2010 a 8,58 millones en 2016.

Esta medición por el índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta factores como el acceso a de vivienda, salud, educación, trabajo, juventud y niñez. En este sentido, reportó el Dane, las mayores reducciones de la pobreza multidimensional en 2016 en el orden nacional se explican por la disminución de barreras de acceso a los servicios de salud y aumento en el número de años promedio de educación.

Frente al indicador, destacó la entidad, la pobreza multidimensional en las zonas rurales del país ha registrado la misma tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010: pasó de 53,1% a 37,6% en 2016. Esto quiere decir que el número de personas en condición de pobreza multidimensional pasó de 5,60 millones en 2010 a 4,06 millones.

'En materia de desigualdad, le país también avanzó y cumplió las metas un año antes, toda vez que, medida por el Coeficiente de Gini, el país pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016, en el total nacional. Mientras más cercano a 0, el país es menos desigual', informó igualmente la Presidencia en un comunicado.