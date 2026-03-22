De varios impactos de arma de fuego le quitaron la vida a un hombre en el barrio Hernán Gómez, del municipio de Codazzi, la noche del sábado, cuando los vecinos del sector aún se encontraban conversando en la terraza de sus casas.

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De acuerdo con testigos, de un momento a otro escucharon varias detonaciones de arma de fuego que provenían de la calle 6. Al ver de qué se trataba se enteraron que habían asesinado a Jainer Gómez Ariza, de 36 años, conocido por todos. La víctima quedó sin vida a las afueras de una vivienda, al parecer, donde residía.

Se estableció en versiones preliminares que los responsables del crimen fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

La comunidad dio aviso a la Policía Nacional y seguidamente funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver.

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Asimismo sobre el occiso se conoció que era administrador de una finca. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre los móviles del asesinato.