El ganadero Eli Plutarco Santamaría, completa cuatro días de haber sido secuestrado en su hacienda La Granja, ubicada en el corregimiento Caño Adentro, en el municipio de La Jagua de Ibirico. Desde entonces la fuerza pública mantiene operativos en la zona y los alrededores para dar con el paradero de este hombre que ha dedicado su vida al campo.

Tras conocerse los hechos, la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, expresó su rechazo, exigiendo acciones inmediata para su regreso a casa sano y salvo.

“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría, quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país”, destacó Fedagán, en un comunicado difundido por sus redes sociales.

Por su parte, el alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, manifestó que estuvieron cerca de donde fue sacado el ganadero por cuatro hombres fuertemente armados, quienes sometieron a los trabajadores y a la esposa del ganadero hasta llevárselo en su propio vehículo, el cual posteriormente fue encontrado abandonado en una trocha cerca del río San Antonio.

“Este caso ha robado la tranquilidad de un municipio que se niega a volver a los tiempos de la violencia, ya que hace muchos años no se presentaba un secuestro. A través de un PMU se está haciendo seguimiento al caso, incluso hay información que está en atapa sumarial que de seguro podría dejar resultados en las próximas horas. Trabajan unidades de la Policía Nacional, Gaula Militar, Ejército Nacional”, indicó el mandatario.

De igual manera hizo un llamado a los captores para que le respeten la vida al ganadero, “es un hombre trabajador que lucha por el bienestar de sus propiedades en el municipio y generador de empleos. Este lunes se realizará un consejo de seguridad en el que se anunciará una recompensa por información que permita dar con el paradero del ganadero. Por parte de la Administración Municipal contamos con una bolsa para disponer de los recursos y ofrecer recompensa para este tipo de casos, la cual será reforzada por la Gobernación”, expresó Hernández.

También se conoció que Santamaría sufre de enfermedades derivadas de su edad, los captores lo obligaron a cambiarse de ropa, al momento de llevárselo tenía una sudadera, suéter y chanclas.